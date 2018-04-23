Китайский производитель смартфонов Meizu представил в воскресенье три новых смартфона: Meizu 15, Meizu 15 Plus и Meizu M15. Первые два из них оснащены OLED-экранами производства Samsung и двойными камерами с телеобъективами, а также сенсорами от Sony. Цифра 15 для новой линейки была выбрана, так как в этом году компания отмечает свой 15-летний юбилей.

Самый продвинутый смартфон в троице — Meizu 15 Plus. У смартфона AMOLED-экран с диагональю 5,95 дюйма с разрешением QuadHD, причем пропорции дисплея, вопреки модному тренду, стандартные — 16:9. Зато производитель хвастается якобы самой узкой боковой рамкой экрана в истории мирового смартфоностроения — 1,175 мм. Под экраном расположен датчик отпечатков пальцев, срабатывающий за 0,08 секунды. Также смартфон можно разблокировать "по лицу", при помощи фронтальной камеры.

Процессор для нового флагманского смартфона в Meizu решили купить у Samsung — это использованный Samsung в прошлогодних флагманах Galaxy S8 и S8+ Exynos 8895. Как и большинство самых продвинутых современных систем-на-чипе, он производится по 10-нанометровому техпроцессу. У Meizu 15 Plus 6 ГБ оперативной памяти и 64 либо 128 ГБ встроенной. При этом карт microSD устройство не поддерживает. Емкость аккумулятора — 3500 мА*ч, адаптер для скоростной зарядки идет в комплекте.

Камера смартфона сдвоенная, с двумя сенсорами — 12-мегапиксельным и 20-мегапиксельным. Первый имеет довольно солидный размер — 1/2.3" (это, например, больше, чем у iPhone X — а чем крупнее сенсор, тем, при прочих равных, он улавливает больше света, соответсвенно, смартфон лучше снимает в полумраке) и большие пиксели по 1,55 нм. У объектива апертура f/1.8 и четырехосевая оптическая стабилизация, дополненная стабилизацией электронной.

Второй объектив (при 20-мегапиксельном сенсоре) "смотрит вдаль", делая возможным 2-кратный оптический зум и, за счет более высокого разрешения сенсора, "3-х кратный "зум без потерь". Фронтальная камера тоже 20-мегапиксельная. Наконец, аппарат оборудовали системой тактильной отдачи mEngine, которая, по утверждению производителя, работает не хуже, чем Taptic Engine в "айфонах". У смартфона три цвета на выбор: черный, серый и золотистый. Цена — от 3000 юаней (~29500 рублей).

Meizu 15 — смартфон попроще: FullHD AMOLED-экран дигональ. 5,45 дюйма, система-на-чипе Snapdragon 660, 4 ГБ оперативки и 64/128 ГБ встроенной памяти, батарея на 3000 мА*ч. В то же время, тыловая камера здесь точно такая же, как у старшей модели, недостает только дополнительной электронной стабилизации. Аппарат выпускается в четырех цветах: белом, черном, синем и золотистом. Цена — от 2500 юаней (~24500 р.)

Самый доступный смартфон в новой линейке Meizu — Meizu M15 (фото выше). "Лайт"-версия похожа на Meizu 15, но экран — обычный LCD, процессор — Snapdragon 626, а встроенной памяти только 64 ГБ. Камера обычная — 12-мегапиксельный сенсор с пикселями по 1,4 нм и не слишком светосильный (f/1.9) объектив. Однако матрица поддерживает продвинутую технологию фокусировки DualPixel.

Наибольшее удивление вызывает использованная в смартфонах версия Android – вместо новейшей Oreo 8.0, с которой выпускаются все современные флагманы, использована предыдущая, седьмая версия мобильной платформы Google.