Роскомнадзор объявил о блокировке ряда IP-адресов Google. Сообщение об этом было опубликовано на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте". Вероятно, в ответ на сообщения о недоступности стартовой страницы поисковика и перебоях с доступам к некоторым его сервисам. Причина блокировки – самый большой глобальный поисковик, владелец ОС Android и один из крупнейших провайдеров облачных решений, цитата: "не удовлетворил требования Роскомнадзора и продолжает позволять мессенджеру Telegram использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России".

В итоге ряд IP-адресов, принадлежащих Google были внесены в реестр запрещенной информации. Напомним, в этом реестре, во исполнение решения суда о блокировке Telegram, уже под 2 десятка подсетей, около 18 миллионов IP-адресов.

У известного фотосервиса Flickr новый владелец – проект SmugMug. Тоже сервис для фотографов, но сравнительно небольшой. То есть получается, что фактически одного из столпов индустрии покупает более мелкий игрок, и пользователям это пока нравится.

Flickr – один из пионеров качественного фото-хостинга и символов того, что принято называть Веб два-ноль. Он 14 лет на рынке – сервис был основан в 2004-м – ровесник Facebook.

В 2015-м проект выкупил тогдашний интернет-гигант Yahoo – за 35 миллионов долларов. Уже тогда Flickr был популярен среди фотографов, а со временем его аудитория составила около 100 миллионов человек. Секрет прост – это был первый сайт для профессиональных фотографов, который быстро создал коммьюнити – люди выкладывали снимки, комментировали их, создавали красивые портфолио.

Размещать свои работы на Flickr всегда можно было бесплатно, за дополнительные деньги пользователи получали расширенную статистику, отсутствие рекламы и другие возможности. Однако, под руководством Yahoo дела у Flickr шли не так хорошо, как надеялись пользователи – сервис проигрывал конкурентам в плане внедрения новых возможностей, а пользователи нередко жаловались на сбои в работе. В итоге, значительная часть аудитории, в основном непрофессиональные фотографы, ушли в Facebook и Instagram. А в последние годы критичной для бизнеса стала ситуация у владельца Flickr, Yahoo: компания проиграла конкурентам и оказалась в долгах, и в итоге ее (а с ней и Flickr) выкупил американский оператор Verizon.

И вот теперь Verizon сам продает проект – причем сумма сделки не раскрывается.



Подробностей о покупке вообще немного, в основном их в эксклюзивном материале публикует USA Today. Как пишет издание, новый покупатель, SmugMug – это непубличная, но прибыльная компания из кремниевой долины. Ее модель в целом та же, что у Flickr: это сервис-портфолио для фотографов. Пожалуй, главное отличие в том, что у SmugMug нет бесплатной версии, минимальный тариф – 4 доллара в месяц. Зато у проекта нет рекламы, и фотографы, как пишет USA Today, считают его более ориентированным на пользователей. И теперь эти пользователи пишут, что рассчитывают на качественные изменения в работе и Flickr тоже.

Изменить оба проекта к лучшему обещают и создатели SmugMug. Правда, в официальном сообщении они пока обошлись без конкретики.

Примечательно, что на российском рынке сервисов для фотографий тоже произошло серьезное изменение – "Яндекс" заявил, что с 27 апреля начнет переносить все снимки из проекта "Яндекс.Фотки" в облачное хранилище, "Яндекс.Диск". Компания объясняет решение падением популярности "Фоток" – в последние месяцы туда заходили лишь пять процентов пользователей.