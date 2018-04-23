В Рунете растет число жалоб на недоступность или плохую работу видеохостинга YouTube. Судя по графику жалоб на сайте downdetector.ru, проблемы у некоторых пользователей начались еще утром 22-го апреля, а с 11 утра понедельника число сообщений о проблемах практически удвоилось.

При этом о проблемах в работе видеохостинга за пределами России в эти дни не сообщалось — судя по карте сбоев, затронута только Россия. Жалобы поступают отовсюду — от Архангельска до Сочи и от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Очевидцы сбоя сообщают, что сайт либо не загружается полностью, либо не показывает видео.

Ранее компания Google (владеет YouTube) признала проблемы с доступом к некоторым своим сервисам у пользователей из России. В пресс-службе поисковика сообщили, что расследуют поступающие сообщения. Роскомнадзор в субботу 20 апреля признал включение некоторых IP-адресов Google в реестр заблокированных ресурсов в связи с их использованием мессенджером Telegram. Доступ к последнему в России ограничивается по решению суда.