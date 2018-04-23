Один из новых "айфонов", которые Apple представит позднее в этом году, будет обладать 6,1-дюймовым ЖК-экраном и возможностью подключения двух SIM-карт. Об этом пишет 9to5mac со ссылкой на записку аналитика KGI Securities Мин Чи Куо, адресованную инвесторам.

По прогнозу эксперта, недорогой "айфон" с просторным дисплеем выйдет в двух вариантах: с одним и двумя слотами для "симок". Другая, более дорогая модель смартфона Apple с 6,5-дюймовым OLED-дисплеем, также будет двухсимочной, а вот у третьего устройства — с OLED-панелью на 5,8" — такой функции не будет.

Куо оценил младшую модель нового "айфона" в $550—650 (от 34 тысяч рублей по сегодняшнему курсу) за односимочную версию и в $650–750 (от 40 тысяч рублей) за двухсимочную. Специалист уверен, что новинка поможет Apple нарастить долю в Китае и других странах, жители которых хотят, но не могут позволить себе iPhone в дорогих комплектациях.

Анонс трех новых "айфонов" ожидается осенью. Одно из устройств будет прямым "наследником" iPhone X — корпус тех же размеров, OLED-экран и обновленная электронная начинка. Второе, условно "iPhone X Plus", получит увеличенные экран (6,5 дюйма) и корпус, а технологически будет идентично. Наконец, третий гаджет станет удешевленной (в частности, за счет использования ЖК-экрана вместо дорогостоящего OLED) версией iPhone X, вероятно с чуть более просторным экраном — на 6,1 дюйма.

Между тем компания готовит к релизу еще одну модель, вероятно, iPhone SE 2-го поколения, который не обновлялся больше двух лет. Это стало известно из документа Евразийской экономической комиссии, которая зарегистрировала устройства 10 апреля. Скорее всего, новинку на конференции WWDC (пройдет с 4 по 8 июня), а в продажу она поступит в конце того же месяца — начале мая.