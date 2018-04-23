Ассоциация GSM (GSMA), отстаивающая интересы мировой индустрии мобильных коммуникаций, приостановила разработку и внедрение универсального стандарта виртуальных "симок" eSim. Причину этого представители альянса не пояснили, вместо этого подчеркнув, что американским пользователям eSim понадобится "явно согласиться" с условиями оператора (например, при покупке "бессимочного" устройства по контракту).

Паузу связывают с расследованием министерства юстиции США, начатое в отношении самой GSMA, а также американских операторов AT&T, Verizon, T-Mobile и Sprint. Ассоциацию и её партнеров подозревают в сговоре относительно сдерживания новой технологии, которая позволяет абоненту свободно переключаться между сотовыми провайдерами.

Минюст США уже изучал этот вопрос в 2016 году. По данным источника CNBC, расследование было инициировано по жалобе Apple, но вскоре прекращено.

eSim — это новый стандарт идентификатора устройства в мобильной сети, продвигаемый Apple и Samsung. В отличие от физической, электронная "симка" позволяет свободно переключаться между сетями операторов, просто выбирая пункты меню в смартфоне или планшете. Первым сертифицированным для eSim устройством стали "умные" часы Gear S2 Classic 3G, вышедшие в марте 2016 года.

Технология несет выгоду: производители смогут сделать устройства еще тоньше, убрав GSM-модуль, а потребители получат возможность удобно переключаться на подходящий тарифный план в любой момент. Потерять от eSIM могут только сотовые операторы, привыкшие держать абонента привязанного к своим сетям.