Компания Amazon, разработчик смарт-колонок Echo и облачных камер видеонаблюдения Cloud Cam, увлечена идеей создания домашних роботов. По сообщению осведомленных источников Bloomberg, видевших прототипы устройств, мобильные помощники оснащаются камерами с технологией компьютерного зрения, позволяющей им самостоятельно перемещаться из комнаты в комнату вслед за хозяином.

Проект носит имя Vesta — в честь древнеримской богини семейного очага и жертвенного огня. Курирует разработку Грегг Зер, руководитель исследовательской лаборатории Amazon Lab126, из которой вышли телеприставка Fire TV, "умные" колонки Echo, планшеты Fire и смартфон Fire Phone, провалившийся на рынке.

До конца года фирма Джеффа Безоса намерена "поселить" роботов в домах сотрудников, а в 2019-м — вывести их на рынок. Что умеют устройства, пока не очень понятно. Информатор агентства описывает его как мобильного помощника Alexa, который сопровождает и принимает команды от человека в тех местах, где не установлены колонки Echo.

Vesta не имеет отношения к Amazon Robotics — "дочке" Amazon, расквартированной в американском штате Массачусетс и Германии. Эта компания занимается производством роботов-грузчиков, которые самостоятельно перемещают товар на складах Amazon.

Интерес к домашним роботам начинают проявлять и другие крупные бренды. Например, на выставке CES 2018 в январе LG показала робота CLOi, который может реагировать на голосовые команды и управлять бытовой техникой (правда, во время презентации он несколько раз сломался), а Sony в конце прошлого года возродила проект робопса Aibo. 2-е поколение электронного питомца можно купить примерно за $1800.