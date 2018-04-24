Компания Apple объявила о программе замены дефектных аккумуляторов в ноутбуках MacBook Pro. Как сообщается на сайте производителя, проблема затрагивает "ограниченное количество" 13-дюймовых моделей без тачбара, произведенных между октябрем 2016-го и октябрем 2017 годов.

Попадает ли батарея под замену, владельцы "макбуков" могут узнать на странице поддержки Apple, указав серийный номер устройства. Если брак подтвердится, пользователи смогут посетить сертифицированный сервис-центр или розничный магазин, где новый аккумулятор поставят бесплатно. Если замена была произведена за свой счет, компания обещает возместить средства.

Программа действительна в течение пяти лет с момента релиза дефектного "макбука". В то же время она не продлевает стандартный гарантийный срок и не касается 13-дюймовых моделей с тачбаром, предупредили в Apple.

Анонс новых "фруктовых" ноутбуков ожидается летом. Ожидается, что компания представит удешевленный 13-дюймовый MacBook Air, ценник на который не превысит $899. Выставка WWDC 2018, на которой могут показать новинку, пройдет с 4 по 8 июня.