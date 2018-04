Этот смартфон, выпущенный в рамках программы Google Android One, облачили в алюминиевый корпус с керамическим покрытием. В числе ключевых "фишек" стоит отметить "высокий" 6-дюймовый экран с Full HD+ разрешением, большие объемы памяти, интерфейс NFC, быструю зарядку, объективы Zeiss для фронтальной и дуэта тыловых камер с двукратным оптическим зумом, а также обновленным PRO-режимом. Помимо плюсов Вести.Hi-tech обнаружили у Nokia 7 Plus и минусы.

В рамках MWC 2018 компания HMD Global, владеющая правами на бренд Nokia для мобильных устройств, представила сразу несколько моделей смартфонов, в числе которых оказался и Nokia 7 Plus. Этот аппарат производитель кратко характеризовал, как the flagship hero for everyone, что в буквальном переводе означает "флагманский герой для всех". Конечно, Nokia 7 Plus может претендовать на лидирующие позиции, но только среди смартфонов – "крепких середнячков". Ведь, несмотря на довольно продвинутую начинку, по некоторым техническим характеристикам до полноценного флагмана он все-таки не дотягивает.

Обзор Nokia 7 Plus: технические характеристики

Модель: TA-1046

ОС: Android 8.1.0 (Oreo)

Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660), архитектура ARMv8, 14 нм LPP, 4 ядра Kryo 260 (2,2 ГГц) + 4 ядра Kryo 260 (1,8 ГГц), сопроцессор Hexagon 680 DSP

Графическая подсистема: Adreno 512

Оперативная память: 2-канальная LPDDR4, 4 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ, eMMC 5.1, гибридный слот для карт памяти microSD/HC/XC (до 256 ГБ)

Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (5 ГГц + 2,4 ГГц), Bluetooth 5.0, USB Type-C Gen. 1 (USB 2.0, USB-OTG) для заряда/синхронизации, NFC

Экран: емкостной, IPS, диагональ 6 дюймов, разрешение 2160х1080 точек (Full HD+, 18:9), плотность пикселей на дюйм 402,5 ppi, яркость 500 нит, контрастность 1 500:1, защитное стекло Corning Gorilla Glass 3

Звук: CTIA 3,5-мм для наушников, усилитель динамика, три микрофона (для Nokia OZO)

Тыловая камера: основная — 12 МП (размер пикселя 1,4 мкм, оптика Carl Zeiss, апертура f/1.75, автофокус 2PD); вспомогательная — 13 МП (размер пикселя 1,0 мкм, оптика Carl Zeiss, апертура f/2.6); оптический зум 2Х, двухтоновая вспышка, видео 2160p@30 fps

Фронтальная камера: 16 МП, размер пикселя 1,0 мкм, оптика Carl Zeiss, фиксированный фокус, апертура f/2.0, видео 1080p@30 fps

Сеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G (LTE-FDD: Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28; LTE-TDD: Band 38, 40, 41), LTE Cat. 6 2CA (300 Мбит/с DL и 50 Мбит/с UL)

SIM-карта: две nanoSIM (формат 3FF), Dual SIM Dual Stand-by (DSDS)

Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS, A-GPS

Сенсоры: датчик Холла, электронный компас, акселерометр, гироскоп, датчики освещения и приближения, дактилоскопический сканер

Батарея: несъемная, 3 800 мА*ч, быстрая зарядка (18 Вт, 5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1.5 A)

Цвета: белый (медный), черный (медный)

Габариты (с камерой): 158,38х75,64х7,99 (9,55) мм

Вес: 183 г

Обзор Nokia 7 Plus: дизайн, эргономика

Впрочем, внешность у Nokia 7 Plus вполне флагманская. По крайней мере, довольно привлекательная. Производитель подчеркивает, что корпус нового смартфона изготавливается из бруска алюминиевого сплава 6000-ой серии. После анодирования и алмазной огранки, на его поверхность наносится несколько слоев специального керамического покрытия, и что немаловажно, весьма приятного наощупь. Кстати, именно оно скрывает от глаз радиопрозрачные вставки для антенн. Габаритные размеры смартфона в плане составляют 158,38х75,64 мм, что более типично для 5,5-дюймовых устройств. Все дело, разумеется, в "высоком" экране, который в соответствии с принятой пропорцией "вытягивает" 6-дюймовую матрицу по вертикали. Толщина корпуса – 7,99 мм, а с учетом выступающего тылового фото-модуля – 9,55 мм. Вес аппарата (по неофициальной информации) достигает 183 г. Вполне объяснимо, если учесть наличие аккумулятора повышенной емкости. Тем не менее, в руке Nokia 7 Plus неприятных ощущений не вызывает.

Для корпуса предусмотрено два варианта окраса – белый и черный. При этом, "вишенкой на торте" стало использование медного цвета в оформлении элементов. Так, помимо логотипа на задней панели, "медными" оказались рамка по периметру корпуса, а также ободки вокруг тылового фото-модуля и площадки дактилоскопического сканера. На черной поверхности быстро появляются отпечатки пальцев, а вот на белой они практически незаметны.

Обычно для флагманов заботятся о сохранении работоспособности в самых жестких условиях, включая их погружение в воду. А вот Nokia 7 Plus не предохраняется даже от пыли и брызг. В отличие, кстати, от предшественника – Nokia 7 — с защитой корпуса по стандарту IP54.

Лицевая панель Nokia 7 Plus покрыта защитным стеклом 2.5D Corning Gorilla Glass 3. В центре над экраном поместили "разговорный" динамик, вокруг которого собрали объектив фронтальной камеры, а также датчики приближения и освещенности.

Наэкранные сенсорные кнопки управления "Назад", "Домой" и "Недавние приложения" представлены стандартными пиктограммами "треугольник", "кружок" и "квадрат".

Качельку регулировки громкости и кнопку питания/блокировки, заметно отличающиеся по размеру, вынесли на правое ребро корпуса.

В закрытом слоте на левом ребре корпуса одно место в лотке предназначено для первого модуля идентификации абонента (формат nanoSIM), а другое занимает, либо карта расширения памяти microSD, либо вторая nanoSIM. "Ключик" от слота входит в комплект.

Верхний торец достался 3,5-мм коннектору (CTIA) для аудио-гарнитуры.

На нижнем торце находятся декоративная решетка "мультимедийного" динамика, симметричный разъем USB Type-C и отверстие для "разговорного" микрофона. В конструктиве USB Type-C поддерживается интерфейс USB 2.0. Заметим, что во флагманских аппаратах реализуют обычно версию USB 3.1 с существенно более высокой скоростью передачи.

Как уже отмечалось, задняя панель украшена "медным" логотипом Nokia. В верхней ее части поместили вертикально расположенные объективы основной и вспомогательной камер с товарным знаком Zeiss. Выше них находится отверстие для дополнительного микрофона, а справа — двухтоновая светодиодная вспышка. Чуть ниже тылового фото-модуля нашлось место для круглой площадки дактилоскопического сканера.

Из надписей в нижней части панели можно узнать, что данная модель смартфона разработана финской компанией HMD Global, а изготовлена в Китае. При этом, данный аппарат выпущен в рамках программы Android One.

В комплект с Nokia 7 Plus входит силиконовый прозрачный клип-кейс. И тут уже надо самому решить — скрыть ото всех эффектную заднюю панель с "медными" элементами или обеспечить хоть какую-то дополнительную защиту от возможных падений и случайных ударов.

Обзор Nokia 7 Plus: экран

Это первый аппарат под брендом Nokia примеривший дисплей с "нестандартным" соотношением сторон 18:9. Напомним, что его предшественника — Nokia 7 — оснастили 5,2-дюймовым экраном в классической пропорции 16:9. Итак, новому смартфону достался "высокий" 6-дюймовый экран с разрешением Full HD+ (2160х1080 точек), при этом, плотность пикселей на дюйм составляет примерно 403 ppi. Используемая IPS-матрица характеризируется не только широкими углами обзора, но также высокой контрастностью (1 500:1) и хорошей яркостью (500 нит).

Подсветка экрана регулируется либо вручную, либо автоматически (опция "Адаптивная яркость"). Программы AntTuTu Tester и MultiTouch Tester подтвердили мультитач — до десяти одновременных нажатий на емкостном экране. В свою очередь, "Ночной режим", включаемый по расписанию, призван снизить нагрузку на глаза. При этом, интенсивность синего фильтра можно регулировать самостоятельно.

Активировав соответствующую опцию, можно увидеть, например, точное время, число и день недели, а также поступившие уведомления, просто взяв смартфон в руку. Не забыли разработчики и про другую полезную функцию, позволяющую двойным тапом включать подсветку экрана. На защитное стекло 2.5D Corning Gorilla Glass 3.0 нанесено довольно качественное олеофобное покрытие. Производитель также указывает, что это стекло не только ламинированное, но и поляризованное.

Обзор Nokia 7 Plus: камеры

Все камеры в Nokia 7 Plus снабдили оптикой Zeiss. При этом, тыловой фото-модуль с двухтоновой светодиодной вспышкой включает основную и вспомогательную (или зум) камеры, переключение между которыми обеспечивает оптический зум (2Х). Оптической стабилизации (OIS) в фото-модуле не предусмотрено. Основная камера оснащена 12-мегапиксельным сенсором с относительно большим размером пикселя (1,4 мкм) и апертурой f/1.75. Быстрая фазовая автофокусировка использует так называемый принцип "двойного пикселя" (DualPixel). По такой схеме каждый элемент изображения (благодаря большому размеру) включает отдельный датчик фокусировки. Именно поэтому подсчет верного значения фокуса требует меньше времени. У вспомогательной камеры с "телеобъективом" параметры поскромнее – размер пикселей на 13-МП датчике всего 1.0 мкм, а светосила – f/2.6. Максимальное разрешение снимков для тылового фото-модуля составляет 4032х3024 точки (12 МП) при соотношении сторон 4:3.

Любителей "самострелов", скорее всего, не разочарует фронтальная камера с максимальным разрешением "себяшек" 4608х3456 точек (4:3). Дело в том, что помимо объектива со стеклами Zeiss, фиксированным фокусом и апертурой f/2.0, она может похвастаться большим 16-МП сенсором (правда, размер пикселя 1.0 мкм).

Оба фото-модуля умеют снимать в Full HD-разрешении с частотой кадров 30 fps. Кроме того, на тыловую камеру можно писать видео в 4K-качестве (3840х2160 точек, 16:9) с той же частотой кадров. Для нее же предусмотрены режимы ускоренной и замедленной съемки. Весь контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (AVC — видео, AAC – звук).

Приложение "Камера" можно вызвать двойным нажатием на клавишу питания/блокировки даже при отключенном экране. В интерфейсе этой программы значки в верхней части экрана помогают перейти к выбору режима и настройкам, а также определиться с активацией вспышки, HDR (включая Auto) и установкой таймера. С помощью соответствующих пиктограмм предлагается сделать выбор между основной и фронтальной камерами, или перейти на режим двухсторонней съемки.

Помимо "Фото", в распоряжении оказываются режимы "Панорама", "Ретушь", "Про" и "Живое боке". При выборе "Видео" также доступны режимы под не очень удачными названиями — "Замедленная съемка" и "Замедленное". В первом случае речь идет об интервальной съемке (таймлапсы), а во втором – именно о замедленной съемке (высокая частота кадров при записи и стандартная при воспроизведении). В настройках легко изменить размер фото и качество видео. Там же следует определиться с выводом на экран видоискателя сетки кадра. Качельку регулировки громкости можно использовать для спуска затвора.

В режиме "Про" на "орбитальных" настройках, знакомых еще по смартфонам Lumia, самостоятельно настраивается ступень экспозиции, выдержка, чувствительность (ISO), значение баланса белого, а также ручная фокусировка. Режим двухсторонней съемки позволяет не только фотографировать, но и записывать видео. При этом, кадр, либо честно делится пополам между тыловой и фронтальной камерами – съемка так называемых "бози" (bothie), либо реализуется режим "картинка в картинке" (тыловая во фронтальной или наоборот). По мнению разработчиков, такой режим будет востребован, например, для прямых трансляций в Facebook и YouTube.

Днем снимки получаются довольно сочными, а ночью многое зависит от освещения. Примеры фото с тылового фото-модуля можно посмотреть здесь.

Обзор Nokia 7 Plus: звук

"Мультимедийный" динамик, декоративная решетка которого находится на нижнем торце корпуса, оказался довольно громким. Об этом, как утверждается, заботится выделенный "умный" усилитель, при этом, звук, действительно, получается неплохой. Хотя никакой активации "улучшайзеров" в настройках смартфона не предусмотрено. Не упоминается, увы, и о поддержке кодеков для беспроводной передачи качественного звука. Так что прослушивать треки из FLAC-файлов рекомендуется через проводные наушники или гарнитуру. К счастью, 3,5-мм аудио-коннектор никуда не делся, поэтому никаких переходников на USB Type-C не потребуется.

Как и у Nokia 8 (наш обзор здесь), одной из "фишек" Nokia 7 Plus стала запись объемного звука при видеосъемке с использованием технологии Nokia OZO Audio. Благодаря трем имеющимся микрофонам можно выбрать нужный режим записи, в том числе, и объемного звука.

Обзор Nokia 7 Plus: начинка, производительность

"Под капотом" Nokia 7 Plus скрывается чипсет Qualcomm Snapdragon 660 (SDM660), выполненный с учетом проектных норм 14 нм. Эта микросхема пришла на смену Snapdragon 653 и позиционируется на верхний ценовой сегмент смартфонов среднего класса. Производитель подчеркивает, что новая мобильная платформа отличается от предшествующей увеличенной на 20% производительностью процессора и на 30% ускорением графических операций. Восемь вычислительных ядер Kryo 260 разбиты на два кластера, при этом, первый из них тактируется частотой до 2,2 ГГц, а второй – до 1,8 ГГц. За ускорение графических операций отвечает специальный процессор Adreno 512. Встроенный модем Х12 LTE с агрегацией несущих частот позволяет принимать данные со скоростью до 600 Мбит/с (Cat. 12), а передавать – до 150 Мбит/с (Cat. 13). Кроме того, на кристалле обеспечивается поддержка Bluetooth 5.0, NFC, 2x2 MU-MIMO, Wi-Fi 802.11ac, USB 3.1, Quick Charge 4. Базовую конфигурацию Nokia 7 Plus дополняют 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4.

Тестирование Nokia 7 Plus. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Nokia 7 Plus. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Nokia 7 Plus. Результаты в бенчмарке 3DMark

Смартфон показал довольно неплохую производительность, которая до флагманской, по правде говоря, не дотягивает. Результаты тестов, тем не менее, позволяют надеяться на использование максимальных настроек графики в большинстве игр.

В Nokia 7 Plus установлено 64 ГБ памяти типа eMMC 5.1. Это также отличает данный смартфон от флагманских моделей, где обычно используется более быстрая память UFS 2.1, скорость обмена для которой выше в разы. Для расширения хранилища картой памяти microSD/HC/XC объемом до 256 ГБ предусмотрено место в комбинированном слоте, на которое также претендует второй модуль идентификации абонента (формата nanoSIM). Кроме того, технология USB-OTG позволяет подключать к аппарату USB-флэшки.

При одновременной установке двух модулей идентификации абонента они работают попеременно в режиме Dual SIM Dual Standby (DSDS). В сетях 4G (Cat.6, 300/50 Мбит/с) новый смартфон поддерживает несколько частотных диапазонов, влючая "российскую тройку" LTE-FDD — b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). В набор беспроводных коммуникаций также входят Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0 и NFC.

Интерфейс NFC, в первую очередь, позволяет использовать сервис Android Pay. Кроме того, воспользовавшись соответствующим приложением, можно узнать, например, баланс транспортной карты "Тройка".

Для определения местоположения и навигации можно воспользоваться спутниковыми системами GPS, ГЛОНАСС и BDS. Доступен также режим координации по Wi-Fi и сотовым сетям (A-GPS).

Обзор Nokia 7 Plus: автономность

Емкость несъемного аккумулятора, установленного в Nokia 7 Plus, составляет 3 800 мА*ч. Такая "заявка на живучесть" позволила декларировать работу в течение двух дней без дозаправки. Кстати, в комплекте со смартфоном идет 18-ваттное устройство с поддержкой быстрой зарядки (5 В/3 A, 9 В/2 A, 12 В/1.5 A), что не исключает возможности воспользоваться, например, собственным адаптером Qualcomm Quick Charge 3.0.

Тест батареи AnTuTu Tester выдал неплохой результат в 9 429 баллов. По данным производителя, в режиме ожидания Nokia 7 Plus может находиться до 723 часов. Кроме того, "полного бака" хватит на 19 часов разговоров, или 126 часов прослушивания музыки, или 14,5 часов просмотра видео. Так, набор из роликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости крутился непрерывно в течение чуть менее 9 часов.

Диспетчер действий в фоновом режиме позволяет изменять время работы от батареи, добавляя или удаляя приложения из "черного" списка. Чтобы увеличить автономность смартфона, можно также активировать автоматический переход в режим энергосбережения при соответствующем уровне заряда аккумулятора (5% или 15%).

Обзор Nokia 7 Plus: особенности программного обеспечения

Поскольку смартфон Nokia 7 Plus включен в программу Android One, то он прямо "из коробки" работает на самой свежей, стоковой версии операционной системы Android 8 (Oreo). Напомним, что Android One — это проект Google, в рамках которого корпорация помогает производителям смартфонов выпускать устройства на "чистом" Android, без модификаций в интерфейсе. То есть, все выглядит так же, как у смартфонов линейки Google Pixel. Стоит также отметить, что аппараты Android One не обременены сторонними приложениями. В соответствии с обещаниями из Google, устройства Android One будут оперативно получать обновления прошивки на протяжении, как минимум, двух лет. Так, например, уже к завершению тестирования Nokia 7 Plus "прилетела" свежая версия Android 8.1.0, которая сменила Android 8.0.0.

Напомним, что одной из полезных опций "восьмерки" является возможность разделить экран между двумя приложениями.

Для разблокировки смартфона с помощью дактилоскопического сканера можно зарегистрировать до пяти отпечатков пальцев. Кроме того, в разделе Smart Lock легко настроить разблокировку по распознаванию лица.

В разделе "Жесты" предлагается воспользоваться удобными опциями для управления смартфоном, включая, например, отклонение вызова, снижение громкости, быстрый доступ к камере и т.п.

Обзор Nokia 7 Plus: покупка, выводы

Смартфон Nokia 7 Plus выполнен в элегантном алюминиевом корпусе с керамическим покрытием и внешне вполне может претендовать на лавры флагмана, хотя по начинке он, скорее, крепкий середнячок. В числе его ключевых "фишек": "высокий" 6-дюймовый экран с Full HD+ разрешением, большие объемы памяти, интерфейс NFC, емкий аккумулятор, быстрая зарядка, функциональные камеры с оптикой Zeiss, а также объемный звук Nokia OZO для видео. Кроме того, всегда самая свежая версия установленной операционной системы обязана включению этого аппарата в программу Android One.

Несмотря на определенные амбиции, у эффектного корпуса смартфона отсутствует защита от воды и пыли. Но главное, что используемая вычислительная платформа не обладает достаточной для настоящего флагмана мощностью. К тому же, встроенное хранилище на базе памяти eMMC 5.1 и интерфейс USB 2.0 не обеспечивают должной скорости обмена данными. Что же касается обязательного выбора между установкой второй SIM-карты и расширением памяти, то им грешат сегодня и флагманы, (хотя есть и приятые исключения).

Смартфон Nokia 7 Plus позиционируют на верхний уровень среднего ценового сегмента — сравнительно узкую нишу между топовыми моделями и более доступными устройствами. На момент тестирования этот девайс оценили в 27 990 рублей. Среди известных брендов за такую же цену предлагали, например, 6-дюймовый Sony Xperia XA2 Ultra. Но "японец" не может похвастаться цельнометаллическим корпусом и "высоким" экраном. Кроме того, придется довольствоваться менее мощным, в основном, на графике, процессором (Snapdragon 630 против Snapdragon 660) и в два раза меньшим по объему хранилищем (32 ГБ против 64 ГБ). Правда, для расширения встроенной памяти у этого смартфона предусмотрен отдельный слот под microSD. По камерам не все так однозначно, поскольку у Sony Xperia XA2 Ultra, в отличие от Nokia 7 Plus, акцент сделан на дуэте не тыловых, а фронтальных камер. Поддержки объемного звука при записи видео у Sony Xperia XA2 Ultra нет, зато для Bluetooth-аксессуаров (наушники, колонки) кодек aptX/aptX HD обещает качественный звук. Аккумулятор оказался чуть меньше по объему (3 580 мА*ч против 3 800 мА*ч), да и адаптер быстрой зарядки не входит в комплект. К тому же, вместо "чистого" и свежего Android, придется иметь дело с фирменной оболочкой Xperia. Впрочем, это беспокоит далеко не всех.

Итоги обзора смартфона Nokia 7 Plus

Плюсы:

Металлический корпус с керамическим покрытием

Яркий "высокий" 6-дюймовый экран

Большие объемы памяти

Функциональные камеры с оптикой Zeiss

Объемный звук Nokia OZO для видео

Хорошая автономность и быстрая зарядка

Интерфейс NFC

"Чистый" интерфейс и регулярные обновления ПО в рамках программы Android One

Минусы:

Производительность ниже флагманской

Выбор между установкой второй SIM-карты и расширением памяти

Отсутствие защиты корпуса от воды и пыли