Региональный общественный центр интернет-технологий, более известный как РОЦИТ, выступит посредником между Роскомнадзором и интернет-сообществом. С такой инициативой выступил сам регулятор. Основная цель: помочь ресурсам, которые считают, что пострадали от блокировки Telegram. За последние дни Роскомнадзор заблокировал около 20 миллионов IP-адресов, и о проблемах с доступом к своим сервисам сообщили десятки компаний. Перебои со связью, как говорят, были даже у магазина PlayStation и служб Google и Microsoft. В РОЦИТе обещают собирать заявки, проверять их и помогать во взаимоотношениях с Роскомнадзором.

По словам представителей РОЦИТА на горячую линию уже поступило более полутора тысяч обращений и в центре считают это более эффективным, чем просто жалобы в соцсетях. И хотя экспертов центра пригласил к сотрудничеству сам Роскомнадзор, в РОЦИТЕ своей задачей считают донести до регулятора позицию интернет-бизнеса и отстаивать интересы пользователей. Всеми доступными средствами.

А теперь к другим новостям. Старый свет может заблокировать покупку Apple сервиса определения музыки Shazam. Проверку условий сделки начала Еврокомиссия по просьбе сразу 8 стран. Главный вопрос, не будет ли ущемляться конкуренция. Речь о том, куда перенаправляет сервис, определив музыку, которая звучит рядом. Уже сегодня Shazam в версии для iOS, безальтернативно отправляет в музыкальный сервис Apple. В приложении для Android альтернативы есть и теперь существуют опасения, что это может закончиться.

То есть, иными словами, речь о том влиянии, которое на рынок может оказать служба с активной аудиторией в 120 миллионов человек. Созданный еще в прошлом веке, Shazam это еще и инструмент предсказания хитов: 20 млн ежедневных запросов, позволяют очень быстро понять, что начинает пользоваться спросом. Собственно именно по этому американская Apple и готова заплатить 400 миллионов долларов за убыточную службу. Если позволят европейцы.

Тут интрига в том, что Shazam сервис британский, а главный конкурент Apple на рынке музыкального стриминга – Spotify, сервис Шведский. И самый большой на рынке. А теперь еще и публичный – компания разместила акции на бирже и была вынуждена опубликовать ранее недоступные данные. Если коротко: за последние 4 года выручка выросла в 4 раза, убытки примерно во столько же.

Однако, неприбыльность не помешала акциям Spotify прибавить 10 процентов с начала торгов. Аналитики отмечают, что показатели Spotify особенно интересны, потому что сервис – крупнейший игрок на рынке стриминга, у него примерно в 2 раза больше платных подписчиков, чем у Apple Music, 71 миллион против 38-ми. При этом Spotify: единственная компания, бизнес которой держится только на музыкальном сервисе. У конкурентов (у Apple, Google и Amazon) есть и другие, более прибыльные направления. Так что Spotify просто придется зарабатывать больше. А заработать в этой сфере сложно, на 10 долларов выручки 7 отдаются в виде роялти музыкальным лейблам.

Впрочем, не всё на этом рынке так грустно и побороться есть за что. Аналитическая компания Media Research выпустила отчет, согласно которому за прошлый год стриминговые сервисы суммарно заработали почти 7,5 миллиардов долларов (или 43 процента от всех денег музыкальной индустрии). За два года доля потоковой музыки в доходах отрасли выросла на треть. Вполне ожидаемо, пока крупнейшим рынком стриминга остаются США, на них приходится 40 процентов всех доходов. В отчете эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы число подписчиков вырастет по всему миру почти в два раза.