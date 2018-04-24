В Canary — самой последней тестовой сборке Chrome для компьютеров, ориентированной на разработчиков, — началось тестирование нового оформления браузера Google. Будущая версия программы вберет в себя больше элементов "материального" дизайна (Material Design): углы вкладок и адресной строки станут закругленными, а границы элементов на темно-сером фоне сделаются менее контрастными.

На Windows, Linux и Chrome OS кнопка "+", открывающая новую вкладку, переедет в левую часть окна, на macOS — останется справа. К адресной строке и диалоговым окнам при наборе текста добавят эффект "всплытия", а значок с изображением профиля перенесут из верхней части в тулбар, возле меню с тремя точками.

Оценить новый дизайн Chrome пока что могут только пользователи Windows. Для этого нужно загрузить с сайта Google самую новую, 68-ю версию Canary, ввести в качестве адреса chrome://flags/#top-chrome-md и выбрать из выпадающего списка пункт refresh.

Помимо Chrome, в скором времени компания намерена преобразить и веб-версию Gmail. Облик обновленного сайта включает некоторые элементы того же "материального" дизайна и будет приближен к мобильным приложениям почты Google. Как это выглядит, можно посмотреть по ссылке.

Больше о готовящемся редизайне Chrome и Gmail инженеры компании расскажут на конференции Google I/O. Она стартует 9 мая в Маунтин-Вью.

Так выглядит сайт The Verge в Chrome сейчас:

Новый дизайн браузера: