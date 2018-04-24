Компания Samsung уже совсем близка к релизу двух "середнячков" на Android — Galaxy A6 и Galaxy A6+. Сначала характеристики устройств от лица анонимного аккаунта @bang_gogo_ появились в Twitter, а позднее утечку дополнил голландский сайт TechTastic.nl, раскрыв внешность будущих новинок.

#samsung #GalaxyA6

3GB RAM,

32GB ROM,

2220 × 1080 FHD+

5.6" Infinity Display

441 ppi,

Exynos 7870 Octa

���� — ���� ����️ ���� ���� ☪️ (@bang_gogo_) 5 апреля 2018 г.

Оба аппарата относятся к среднему уровню. Galaxy A6 обещают 5,6-дюймовый "бескрайний" экран FullHD+ (2220x1080)с плотностью 441 пиксель на дюйм, 8-ядерный процессор Exynos 7870, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. У A6+ дисплей будет чуть крупнее (6"), но разрешение сохранится, а оперативной памяти больше — 4 ГБ. В качестве "мозгов" выступит Qualcomm Snapdragon 625 либо Snapdragon 450.

Судя по изображениям, Galaxy A6+ оснастят двойной камерой — как Galaxy S9+, цельнометаллическим корпусом и гибридным слотом для SIM-карт, поддерживающим одновременно две "симки" и одну microSD-карту.

Эта модель выйдет в черной, синей и золотистой расцветках.

Так "живьем" будет выглядеть Galaxy A6: