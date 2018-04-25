Компания Apple начала рассылать обновление iOS с исправлением ошибки, которая делала экраны смартфонов iPhone 8, замененных в сторонних сервис-центрах, невосприимчивыми к нажатиям. Новая версия прошивки уже доступна для скачивания.

iOS 11.3.1 — это патч прошлого апдейта 11.3, вышедшего в конце марта. Вскоре после его релиза владельцы "айфонов", поменявшие дисплеи в неавторизованных Apple мастерских, начали жаловаться на превращение своих устройств в "кирпичи". Предположительно, сбой возникал из-за крошечного микрочипа, который отвечает за работу дисплея. После его замены экран iPhone 8 переставал реагировать на прикосновения.

Более того, iOS 11.3 могла "убить" даже те устройства, которые были починены в фирменных сервис-центрах. Были жалобы на то, что после установки обновления выключался датчик освещенности, а iPhone переставал автоматически подстраивать яркость экрана.

Как сказано в описаниии к iOS 11.3.1, исправление "повышает безопасность iPhone или iPad и устраняет ошибку, из-за которой некоторые устройства iPhone 8 не реагировали на касания, так как на них при замене дисплея были установлены неподлинные запасные части".

В то же время Apple предупредила, что "замена на неподлинные дисплеи может отрицательно сказаться на качестве изображения и корректности работы этих дисплеев. Ремонт экранов у авторизованных поставщиков услуг Apple выполняется опытными экспертами, использующими только подлинные запасные части Apple".

Apple известна жесткой политикой в отношении ремонта экранов в сторонних мастерских. При этом замена дисплея в авторизованных сервис-центрах — дорогостоящая услуга: в США за починку iPhone 8 возьмут $149, за iPhone X — $279.

Кроме 11.3.1, Apple выпустила публичную бета-версию iOS 11.4, которая должна выйти в конце мая — начале июня. Апдейт привнесет поддержку AirPlay 2-го поколения и сообщения в iCloud.