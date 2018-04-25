Соцсеть Instagram, принадлежащая Facebook, решила "отпустить на свободу" фото, видео и истории, которые опубликовали в ней пользователи. Теперь полный архив со своими данными можно запросить для скачивания на странице с настройками конфиденциальности (в нижней части страницы: Скачивание данных => Запросить файл) или по этой ссылке.

Так выглядит страница, где можно "заказать" файл для скачивания; потребуется ввести адрес почты, привязанный к аккаунту, а на следующей странице – пароль. При этом готов архив будет, скорее всего, не сразу — Instagram старается равномерно распределить нагрузку на серверы и готовит данные постепенно. В то же время, автору этой заметки ссылка для скачивания пришла на почту уже минут через десять после "заказа".

Вот что включает Instagram в скачиваемый архив пользовательских данных: фотографии, видео, архивированные истории, данные профиля, комментарии, а также сообщения, за исключением "самоуничтожающихся" – их сервис не хранит. Файл является архивом в формате .zip: в "корне" архива находятся текстовые файлы с данными о лайках, сообщениях, подписках и т.п., а фото, видео, истории и медиа из сообщений размещены в отдельных для каждого типа поста папках, внутри которых рассортированы по месяцам.

Вскоре функция скачивания своих данных появится и в настройках мобильных приложений Instagram для iOS и Android. Instagram нужно успеть к 25 мая — именно тогда в Евросоюзе вступят в силу новые нормы, требующие у интернет-компаний в обязательном порядке давать пользователям возможность полностью получить свои данные, чтобы при желании перенести их на другой сервис.

В Facebook подобный инструмент существует с 2010 года, но Instagram, даже после поглощения сервиса крупнейшей мировой соцсетью, придерживалась противоположной политики. За 8 лет существования Instagram, набравшая 800 млн пользователей, делала все, чтобы их фотографии и видеоролики остались в ней и только в ней — очевидные возможности для сохранения своих фото в память смартфона или на компьютер просто отсутствовали. Нельзя было даже скопировать фото из веб-версии через контекстное меню в браузере, единственным способом сохранить снимок было сделать скриншот.

Нововведение позволит при желании с легкостью перенести все или лучшие из своих публикаций на новую платформу, если по какой-то причине захочется перестать пользоваться Instagram (учитывая популярность сервиса, верится в это с трудом). Кроме того, оно избавит людей от необходимости пользоваться для скачивания фото сомнительными сторонними приложениями, доверяя им свои данные, а также логин и пароль от сервиса.