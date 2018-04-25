История с утечкой данных пользователей Facebook становится всё более запутанной. Александр Коган, тот самый разработчик приложения-викторины, которая собирала данные пользователей соцсети, заявил, что практической пользы от его работы не было никакого. Коган выступил перед комитетом Палаты общин по культуре, медиа и спорту британского парламента.

Законодателей интересовало то, как персональные данные, систематизированные профессором из Кэмбриджа, попали к компании Cambridge Analytica, которая, напомню, занималась политической рекламой в интернете в интересах предвыборного штаба Дональда Трампа. Участвовала в агитации за "Брекзит" и еще в десятке политических кампаний по всему миру.

Участвовала везде очень успешно и успехи эти связывают как раз с тем, что она получила от Александра Когана подробнейшие социальные профили 87-ти миллионов пользователей Facebook. И вот теперь сам Коган заявил, что действенность методов Cambridge Analytica раздута. Что техника оценки настроений и составления психологических профилей неточна. Что если с академической точки зрения, с этим можно было работать, то в плане практического применения, микротаргетинга рекламы, всё это колоссальная и пустая трата денег. В общем, на чем тогда были построены успешные кампании Cambridge Analytica теперь совсем не понятно. Впрочем, на часть вопросов Александр Коган отвечать отказался, сославшись на соглашение о неразглашении, которое его заставил подписать Facebook.

Интересно, что главу Facebook Марка Цукерберга тоже приглашали в Британский парламент, но он не приехал. Зато 10 часов отвечал на вопросы американских сенаторов. И именно там создатель соцсети намекнул, что данные через Александра Когана утекли в нарушение правил. А Коган в ответ дал интервью, в котором прямо сказал, что пользовательские соглашения никто не читает и самой большой соцсети до сих пор было совершенно всё равно кто и как использует профили сотен миллионов ее пользователей. А теперь он и ценность этих данных ставит под сомнение.

Тем временем Facebook впервые раскрыл правила, по которым удаляются посты. Документ занимает 27 страниц, его опубликовали на сорока языках, в том числе на русском. Как заявляет компания, в основу легли три главных принципа крупнейшей соцсети – безопасность, возможность высказаться и справедливость.



Чуть ли не главная интрига была в том, по каким правилам Facebook удаляет посты с обнаженной натурой. Например, компанию упрекали за то, что она удаляет изображения женской груди – но оставляет фотографии, на которых мать кормит ребенка грудью. Выяснилось, что правила не очень четкие, но именно кормящие матери попадают в исключения. Наряду с произведениями искусства, акциями протеста и последствиями операции.

Изображения секса тоже могут не удалить, если они публикуются с образовательной целью. Нет исключений только для снимков обнаженных детей. Что касается оскорбительных высказываний, то в целом они запрещены, но в адрес публичных персон допустимы.

В остальном, система довольно проста – в первую очередь Facebook борется с постами, которые пропагандируют или оправдывают терроризмом и вообще любые преступления. Впрочем, это не очень работает. Издание Motherboard как раз опубликовало материал о том, как на Facebook рекламируются посты о продаже украденных персональных данных. В архивах злоумышленников документы и банковские карты, причем некоторым постам несколько лет, и за это время соцсеть так их и не нашла.

А еще соцсеть удаляет посты, связанные с самоубийством или нанесением увечий себе. Под запретом также спам и так называемые фейк-ньюс. Правда, и тут проще сказать, чем сделать. Марк Цукерберг на слушаниях в конгрессе заявил, что эту проблему сможет решить искусственный интеллект. Но, отвел на его разработку около 10 лет.