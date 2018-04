Следующее крупное обновление Windows 10 под рабочим названием Redstone 5 будет включать "облегченную" версию операционной системы, предназначенную для недорогих ноутбуков и планшетов с малым объемом памяти — не больше 16 гигабайт. Упоминания о Windows "на диете" были найдены в последней тестовой сборке ОС (17650).

Несколько скриншотов Windows 10 Lean разместил пользователь твиттера Lucan. По его словам, установленная с нуля, 64-разрядная версия "десятки" занимает как минимум на 2 ГБ меньше места меньше обычной.

Welcome to Windows 10 Lean/CloudE/S (once again?)

This new edition started shipping with this week's Skip Ahead build (17650)

It seems to be heavily cut down, an x64 clean install is roughly 2 GB smaller than Pro

Its edition ID is 0xB7 which was missing from SDK headers pic.twitter.com/2Sn3SVXeZB