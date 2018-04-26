Команда инженеров NVIDIA под руководством Гуйлинь Лю разработала алгоритм глубокого обучения, который способен исправить поврежденное изображение, дорисовав ему утраченную деталь. Нейросеть может как заполнить образовавшие на фотографии пустоты, так и стереть "лишнее" — например, водяной знак.

Новая система, построенная на основе искусственного интеллекта, не похожа на ИИ-технологию Adobe, которая заимствует контекст у соседних пикселей. Алгоритмы NVIDIA анализирует контекст всей картинки, пробуют угадать, что могло находиться в удаленных фрагментах, и видоизменяют её таким образом, чтобы результат максимально точно вписывался в оригинал.

Алгоритмы работают с областями разных форм и размеров. К примеру, если ИИ NVIDIA распознает, что на портрете отсутствует глаз, он сможет "вставить" другой, даже если пиксели в области лица были полностью утрачены. Как можно убедиться на видео, результат получается очень реалистичным.

Когда технология будет доработана, она позволит восстановить поврежденный снимок за пару минут. Для сравнения, у опытного фотографа на реконструкцию изображения может уйти несколько дней. Также ученые NVIDIA рассчитывают применить новую технологию для масштабирования изображений без потери качества.