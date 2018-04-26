Роскомнадзор пообещал, что в стремлении заблокировать мессенджер Telegram, больше не будет блокировать целые подсети IP-адресов, именно это приводит к перебоям в работе многих сервисов на территории России. Решение представители ведомства приняли на встрече с индустрией, с IT-предпринимателями, которую организовал Региональный общественный центр интернет технологий.



Но как говорят участники встречи для успешных точечных блокировок Роскомнадзор будет вынужден работать с крупными провайдерами, через сеть которых Telegram перенаправляет трафик. В первую очередь, это Amazon и Google. И в ведомстве говорят, что Google готов к переговорам, и "взаимодействие с ним становится более конструктивным". Контакты с Amazon пока безрезультатны. Возможно по политическим причинам, считают в Роскомнадзоре.

Впрочем, в РОЦИТе говорят, что на встрече в ведомстве удалось достичь главной цели: не просто прекратить массовые блокировки, а перевести работу с бизнесом в режим, при котором его пожелания услышаны.

Жалобы РОЦИТ собирать продолжит, в организацию уже направили более 3,5 тысяч обращений. И это дополнение к тем, что собирает сам Роскомнадзор: там уже приняли более 40 тысяч заявлений.

А теперь к другим новостям. В списке проектов беспилотного летающего такси пополнение: при чем за счет боевых дронов. Первые полноразмерные прототипы обещают уже через 2 года, а через 5 лет серийный, правда пилотируемый, вариант с завидными характеристиками. Дело в том, что заметная часть работ и исследований (в том числе программа летных испытаний уменьшенного прототипа) уже проведены, но до сих пор были секретны: Aurora Flight Sciences работает по контракту ДАРПА (агентства перспективных разработок Пентагона) и строит для военных 24-х двигательный беспилотник.

И вот его-то компания и получила право переделать в гражданский транспорт. При чем использовать она сможет все технологии, в том числе и те, на разработку которых из бюджета Пентагона потратили 90 миллионов долларов. Речь например о двигательной установке и системе распределения тяги между двумя дюжинами моторов. У боевого беспилотника, который получит гражданскую версию, вообще довольно любопытная схема. Это конвертоплан, то есть летательный аппарат, у которого двигатели с винтами поворачиваются, что бы взлетать по вертолетному, а лететь как самолет.

В принципе аналогичные решения существуют. В какой-то степени это один из популярных вариантов дизайна перспективного авиатранспорта: есть надежда, что схему конвертоплана получится реализовать на надежных, мощных и компактных электромоторах. Но если подавляющее большинство существующих проектов беспилотных авиатакси строятся как полностью электрические, с тяжелыми аккумуляторами, то беспилотник с военными корнями будет с одним газотурбинным двигателем и тремя генераторами, а уже от них запитают многочисленные электромоторы. На выходе: недостижимые для чистых электролётов пару тонн грузоподъемности и скорость в 700 километров в час.