Корейская Samsung Electronics выпустила финансовый отчет за первые три месяца 2018 года. Компании удалось поставить очередной рекорд по чистой прибыли, которая достигла 11,6 триллиона вон (10,7 миллиардов долларов). Как и все последние годы, ключевой вклад в финансовые успехи внесло производство чипов памяти и других полупроводников.

При этом, передаёт Bloomberg, корпорации пришлось предупредить акционеров: продажи ее флагманских смартфонов (Galaxy S9 и S9+ поступили в продажу в марте) в ближайшее время расти не будут. Более того, в Samsung ожидают снижения прибыльности мобильного подразделения из-за слабого спроса на флагманские смартфоны.

Вредит корейской компании и слабый спрос на самый дорогой смартфон ее главного конкурента — Apple. В Samsung отметили, что закупки гибких OLED-панелей сверхвысокого разрешения (такие используются в iPhone X) оказались низкими. Продажи дисплейного подразделения Samsung Electronics за отчетный период выросли всего на 3,4%, в то время как выручка компании в целом увеличилась на 20%.

В комментариях к финансовому отчету Samsung предупредила, что во всех остальных направлениях бизнеса кроме производства чипов памяти добиться роста будет в ближайшее время проблематично. Причинами называют возросшую конкуренцию на рынке смартфонов и слабый спрос партнеров на гибкие OLED-дисплеи.

Отчетность Samsung — уже не первый признак того, что Apple серьезно сократила заказы на компоненты для iPhone X, со спросом на который, похоже, сильно просчиталась. На прошлой неделе TSMC — производитель процессоров для топовых моделей iPhone и iPad — предупредила инвесторов, что во втором квартале хороших результатов ждать не стоит.