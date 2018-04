Компании Facebook и Microsoft в ближайшие недели заменят эмодзи огнестрельного оружия на водяной пистолет. Сделано это будет во избежание путаницы — чтобы пользователи разных платформ могли видеть картинку с одинаковым смыслом, сообщает Emojipedia.

Первой за "разоружение" смайликов взялась Apple в 2016 году, поменяв значок револьвера на игрушку, у которой отчетливо виден пластиковый спусковой крючок. Официально в компании не говорили о причинах такого решения, однако новая пиктограмма вводилась на фоне обострившейся в США полемики вокруг свободной продажи огнестрельного оружия и шутингах в школах.

Apple и ранее отказывалась от "жестоких" смайликов. К примеру, i-компания запретила отображать в операционной системе OS X Yosemite для "маков" значки оружия, бомбы и ножа.

До недавнего времени Apple оставалась единственной компанией, заменившей револьвер на игрушку. В 2018-м за ней последовали другие IT-гиганты: Google, Samsung и Twitter, включив безобидные эмодзи. Microsoft и Facebook присоединились к инициативе по "обезоруживанию" смайликов на этой неделе.

We are in the process of evolving our emojis to reflect our values and the feedback we’ve received. Here’s a preview: pic.twitter.com/BlB3yYTSht