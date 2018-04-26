Компании Facebook и Microsoft в ближайшие недели заменят эмодзи огнестрельного оружия на водяной пистолет. Сделано это будет во избежание путаницы — чтобы пользователи разных платформ могли видеть картинку с одинаковым смыслом, сообщает Emojipedia.

Первой за "разоружение" смайликов взялась Apple в 2016 году, поменяв значок револьвера на игрушку, у которой отчетливо виден пластиковый спусковой крючок. Официально в компании не говорили о причинах такого решения, однако новая пиктограмма вводилась на фоне обострившейся в США полемики вокруг свободной продажи огнестрельного оружия и шутингах в школах.

Apple и ранее отказывалась от "жестоких" смайликов. К примеру, i-компания запретила отображать в операционной системе OS X Yosemite для "маков" значки оружия, бомбы и ножа.

До недавнего времени Apple оставалась единственной компанией, заменившей револьвер на игрушку. В 2018-м за ней последовали другие IT-гиганты: Google, Samsung и Twitter, включив безобидные эмодзи. Microsoft и Facebook присоединились к инициативе по "обезоруживанию" смайликов на этой неделе.

We are in the process of evolving our emojis to reflect our values and the feedback we’ve received. Here’s a preview: pic.twitter.com/BlB3yYTSht — Microsoft (@Microsoft) 25 апреля 2018 г.

Разработчик Windows сообщил в твиттере, что компания "находится в процессе эволюции эмодзи, чтобы отразить наши ценности и полученные отзывы", и опубликовал превью новой пиктограммы. Интересно, что Microsoft использовала изображение игрушечного бластера, а не револьвера, еще в 2013 году, но тогда эту идею не поддержала индустрия.

Утверждением новых эмодзи занимается некоммерческая организация Unicode Consortium. Как ожидается, очередную спецификацию Юникода примут летом, после чего нынешняя коллекция из 2666 смайликов пополнится 157 новыми. Консорциум, однако, дает только рекомендации по рисовке смайликов, а их непосредственное оформление берут на себя разработчики операционных систем. В результате одна и та же картинка может выглядеть немного по-другому на разных платформах.