Компания Snap, разработчик популярного среди американских подростков мессенджера Snapchat с исчезающими сообщениями, выпустила 2-е поколение смарт-очков Spectacles со встроенной камрой. У новинки исправлены главные недостатки предыдущей модели: Spectacles V2 могут записывать не только видео, но и фото, умеют работать под водой, а их корпус был облегчен на треть.

Привлекающего внимание желтого кольца, опоясывающего камеры, у гаджета больше нет. Тем не мене, в момент съемки у "умных" очков по-прежнему горят белые светодиоды, уведомляющие окружающих о том, что ведется запись.

Как говорят разработчики, одного заряда батареи и объема памяти Spectacles V2 хватит на запись и передачу 70 видеороликов в неделю. Длина клипа — до 30 секунд.

Фильтры стали более полупрозрачными, и также задерживают УФ-излучение в UVА- и UVB-диапазонах. В США покупатели могут заказать вместо солнцезащитных стекол рецептурные линзы.

Помимо этого, в Spectacles V2 упрощена синхронизация со смартфонов. Вместо сканирования QR-кода пользователям будет достаточно связать устройства по Bluetooth и на семь секунд зажать кнопку спуска затвора.

В США, Канаде, Великобритании и Франции новинка доступна начиная с сегодняшнего дня. Заказать её можно только в фирменном интернет-магазине Snap. Цена — за $150, что на $20 больше устройства 1-го поколения. На 13 других рынках Европы Spectacles V2 выйдут 3 мая.