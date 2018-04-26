Правоохранительные органы Европы и Национальное криминальное агентство Великобритании (NCA) объявили о закрытии WebStresser — крупнейшего в мире сервиса, оказывавшего услуги по организации распределенных атак типа "отказ в обслуживании" (DDoS). За площадке можно было заказать "убийство" любого сайта по цене от $15 в месяц.

В операции Operation Power Off участвовали сотрудники полиции 12 стран. Как сообщается на сайте Интерпола, спецслужбы заблокировали инфраструктуру WebStresser в США, Великобритании и Нидерландах. Также были арестованы 6 человек, в том числе в Австралии и Гонконге, подозреваемых в управлении WebStresser.

Имена задержанных не называются. По данным специалиста по кибербезопасности Брайана Кребса, под стражу был взят Юван Миркович, который ранее открыто обсуждал свое участие в WebStresser на Facebook. Свою последнюю запись 19-летний житель Сербии оставил 3 апреля, за день до начала операции.

WebStresser считалась крупнейшей площадкой для оказания услуг, позволяющих "обрушить" любой сайт. На ней было зарегистрировано 136 тысяч пользователей, которые в общей сложности заказали свыше 4 миллионов DDoS-атак.