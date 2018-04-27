Инженеры исследовательской лаборатории Disney в сотрудничестве с коллегами из Массачусетского технологического института (MIT) и Университета Карнеги — Меллон (США) разработали куртку Force Jacket, которая расширяет спектр ощущений в виртуальной реальности. Надев её, пользователь сможет почувствовать, например, удар комком при игре в снежки или объятия.

Прототип Force Jacket представляет собой жилет с датчиками силы и 26 воздушными камерами. Мешки, которые надуваются и сдуваются пневматикой, позволяют носителю "точно ощутить направленную силу и высокочастотные вибрации" в верхней части туловища — на груди, руках, сбоку, спереди и сзади.

Костюм способен имитировать прикосновения, сдавливания, объятия и 11 других эффектов. Скорость, сила и продолжительность имитаций может настраиваться. Как показано на видео, Force Jacket способна дать человеку чувство, будто по его телу ползает змея, или передать ощущение, как если бы мышцы начали быстро надуваться. Весит куртка не очень много — 2,3 килограмма.

Разработчики игр, например, могут сделать так, чтобы Force Jacket достоверно передавала прикосновения и движения, когда виртуальный персонаж проводит рукой по телу игрока. А в шутерах возможен сценарий, чтобы пользователь на себе ощутил попадания пуль.