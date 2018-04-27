Российские операторы связи получили минувшей ночью распоряжение Росконмадзора ограничить доступ к отдельным IP-адресам, принадлежащим "Яндексу", "ВКонтакте", "Одноклассникам", Facebook, Twitter и Yahoo. Попал под блокировку и аналитический сервис LiveInternet, владельцем которого является советник президента по вопросам интернета Герман Клименко.

Об этом сообщает издание vc.ru со ссылкой на публикации в Telegram-канале Rknshowtime, которые подтвердил гендиректор крупного провайдера интернет-услуг Diphost Филипп Кулин. Rknshowtime в режиме реального времени мониторит обновления реестра запрещенных сайтов, копию ("выгрузку") которого получают провайдеры и операторы связи; включенные в реестр адреса они обязаны блокировать по закону.

Из опубликованной в 0:24 по московскому времени копии выгрузки следовало, что регулятор добавил в список заблокированных ресурсов пять IP=адресов "Яндекса", по одному адресу "ВКонтакте", "Одноклассников", LiveInternet и Yahoo, а также по три адреса, принадлежащих Facebook и Twitter.

Спустя два часа — в 2:22 — эти адреса из очередной копии выгрузки были удалены. Представители "Вконтакте" не сообщили изданию, были ли у их пользователей проблемы с доступом, ограничившись следующим комментарием: "Мы постоянно следим за доступностью наших ресурсов и принимаем необходимые меры по обеспечению к ним бесперебойного доступа".

13 апреля Таганский районный суд Москвы поддержал иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в связи с отказом предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки нескольких пользователей. 16 апреля регулятор начал ограничивать доступ к серверам и сайтам мессенджера, а позже заблокировал 18 VPN-сервисов и прокси-серверов, позволявших пользователям обходить блокировку.

Также под ограничение (из-за их использования Telegram) попали миллионы IP-адресов из подсетей Amazon, Google, Microsoft и других международных провайдеров облачных услуг. Многие пользователи сети после этого стали жаловаться на недоступность без использования VPN серверов популярных онлайн-игр, почты, календаря и магазина приложений Google, а также принадлежащего американскому поисковику видеохостинга YouTube. В Роскомнадзоре утверждают, что до 98% этих сообщений "не соответствуют действительности".