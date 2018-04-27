В магазине Windows Store, где публикуется программное обеспечение для операционной системы Windows 10, впервые появилась программа некогда заклятого конкурента Microsoft, корпорации Apple. Речь идёт о медиакомбайне iTunes.

Программа предназначена для воспроизведения музыки и фильмов, покупки мобильных приложений в App Store, использования стримингового сервиса Apple Music, а также синхронизации этого и другого контента со смартфонами и планшетами Apple. Производитель iPhone выпускает Windows-версию iTunes уже без малого 15 лет, однако всё это время распространял приложение лишь через собственный сайт.

Почти год назад Microsoft объявила о планах добавить iTunes в Windows Store к концу 2017-го, однако в обещанный срок этого не сделала. С чем была связана задержка — неизвестно.

Добавление iTunes последней версии в Windows Store упростит установку программы для пользователей компьютеров c Windows 10, а также сделает её доступной для дешевых ноутбуков и планшетов на специальной версии Windows 10 S, в которых установка ПО возможна — как и в разрабатываемой Apple iOS — только из официального магазина приложений Microsoft.

Первая версия iTunes для Windows вышла в 2003 году и была предназначена для закачки музыки на плееры iPod. Это привело к резкому росту популярности цифровых музыкальных проигрывателей Apple, которые ранее можно было синхронизировать лишь с относительно мало распространенными в мире за пределами США компьютерами Mac.