Российский телеком-регулятор сообщил, почему IP-адреса "Яндекса", "ВКонтакте", "Одноклассников", Facebook, Twitter и Yahoo минувшей ночью на два часа оказались в списке блокируемых в России. В публикации на странице Роскомнадзора в социальной сети "ВКонтакте" произошедшее объясняется "особенностями работы системы".

В связи с сообщениями СМИ о попадании под блокировку ip-адресов российских и зарубежных социальных сетей информируем: ip-адреса соцсетей свободны от блокировки. Кратковременное попадание в реестр отдельных ip-адресов было связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись.



Роскомнадзор во "ВКонтакте"

27 апреля в 0:24 в подготавливаемой Роскомнадзором так называемой "выгрузке" — базе данных адресов, доступ к которым на территории России должны по закону ограничивать интернет-провайдеры и операторы связи — появились пять IP-адресов "Яндекса", по одному адресу "ВКонтакте", "Одноклассников", LiveInternet и Yahoo, а также по три адреса, принадлежащих Facebook и Twitter.

Этот факт зафиксировал, в частности, Telegram-канал Rknshowtime и подтвердил глава крупного интернет-провайдера. Спустя два часа — в 2:22 — эти адреса из очередной копии выгрузки были удалены.

13 апреля Таганский районный суд Москвы поддержал иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в связи с отказом предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки нескольких пользователей. 16 апреля регулятор начал ограничивать доступ к серверам и сайтам мессенджера, а позже заблокировал 18 VPN-сервисов и прокси-серверов, позволявших пользователям обходить блокировку.

Также под ограничение (из-за их использования Telegram) попали миллионы IP-адресов из подсетей Amazon, Google, Microsoft и других международных провайдеров облачных услуг. Многие пользователи сети после этого стали жаловаться на недоступность без использования VPN серверов популярных онлайн-игр, почты, календаря и магазина приложений Google, а также принадлежащего американскому поисковику видеохостинга YouTube. О проблемах с доступом к их интернет-ресурсам и компьютерным системам сообщали многочисленные частные компании.

В Роскомнадзоре утверждают, что до 98% этих сообщений "не соответствуют действительности".