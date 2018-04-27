Компания Nintendo и японская студия Cygames объявили о скором релизе новой мобильной игры. Dragalia Lost — экшн-RPG в стиле аниме — будет доступна на iOS- и Android-устройствах. Сначала она выйдет в Японии, Тайване, Гонконге и Макао этим летом, позже — в Северной Америке и Европе.

Nintendo разработала игру совместно с Cygames — авторами Granblue Fantasy, Shadowverse и The Idolmaster Cinderella Girls: Starlight Stage. В рамках сотрудничества производитель консолей Switch выкупил 5% акций студии.

Dragalia Lost станет второй мобильной игрой Nintendo, не связанной с оригинальными франшизами компании. Первая, Miitomo, была создана с сотрудничестве со студией DeNA и вышла в 2016 году. Она представляет собой нечто среднее между игрой, в которой нужно выращивать виртуального питомца, и мессенджером. Кроме Miitomo, Nintendo выпускала на смартфонах Super Mario Run, Fire Emblem Heroes и Animal Crossing: Pocket Camp.

Готовится к выходу еще один крупный мобильный проект Nintendo — Mario Kart. Окажется ли он продолжением серии аркадных гонок, неясно. Выход игры намечен на этот год.