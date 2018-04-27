У виртуального помощника Alexa, доступного на "умных" колонках Echo, появится функция памяти. Как сообщается на странице Amazon для разработчиков, ассистент сможет запомнить любую произвольную информацию и по просьбе пользователя озвучить её позднее.

Alexa способна хранить данные как угодно долго, сказал директор Amazon по машинному обучению Рюи Сарикая. Например, "консьержу" можно поручить запомнить дни рождения членов семьи и друзей или попросить вспомнить, где была припаркована машина. Владельцам Echo функция памяти станет доступна "скоро".

Помимо этого, в следующем обновлении Alexa обретет способность понимать контекст разговора, что избавит пользователя о необходимости повторять одни и те же вопросы. Например, если сначала его спросить: "Какая погода в Сан-Франциско?", а после уточнить: "А на следующей неделе?", Alexa догадается, о чем идет речь. Первой эту функцию откроют жителям США, Великобритании и Германии.

Суть просьбы без уточняющих вопросов уже давно понимает главный соперник Alexa — "Ассистент" на колонках Google Home. Эта функция появилась у него еще в 2016 году. Если сначала спросить его об игроке футбольного клуба, а потом попросить назвать номер, то помощник догадается, что последующие вопросы наверняка связаны с предыдущими.