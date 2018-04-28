Слухи о том, что в Apple разрабатывают устройство для виртуальной и/или дополненной реальности ходят уже не первый год. Подкреплял их неоднократно и глава компании Тим Кук, называвший AR перспективной технологией. В прошлом году Apple представила ARKit — платформу дополненной реальности для iOS-устройств, облегчающую разработчикам создание AR-приложений — и всячески продвигает программы такого рода в App Store. Теперь появилась первая подробная утечка о том, каким может быть первое полноценное устройство Apple.

По информации издания CNET, которое ссылается на источник в Apple, устройство под кодовым названием T288 будет объединять технологии виртуальной и дополненной реальности — то есть либо полностью погружать пользователя в виртуальный мир, либо накладывать виртуальные объекты поверх реальных в его поле зрения. Его выход на рынок предварительно намечен на 2020-й год.

Источник сообщил изданию, что изображение в устройстве будут формировать два экрана с разрешением 8K каждый. Для справки: под 8K обычно понимают дисплеи с разрешением 7680 на 4320 точек, то есть на каждый глаз в якобы разрабатываемом Apple VR-шлеме придется по 33 мегапикселя.

Чтобы сформировать настолько подробное изображение (по крайней мере, если речь идет не о трансляции видео, а о рендеринге трехмерных сцен в реальном времени) возможностей даже самых продвинутых современных процессоров и видеокарт не хватит.

По сведениям CNET, "шлем" Apple будет работать в паре с подключаемым по беспроводной связи вычислительным блоком, сердцем которого станет разработанная компанией самостоятельно и производимая по 5-нм техпроцессу система-на-чипе. Для сравнения, самые продвинутые на сегодня процессоры (Apple A11 Fusion, Snapdragon 845, Kirin 970) имеют "шаг" транзисторных элементов в 10 нм.

Хотя устройства виртуальной реальности присутствуют на рынке уже не первый год, массовыми они пока не стали — то ли потому, что интересного и качественного контента мало, то ли из-за дороговизны, то ли потому, что рядового потребителя подсознательно пугает полное погружение в искусственную реальность, оторванную от реального мира — слишком напоминает технологическую антиутопию вроде "Матрицы".

Возможно, именно принимая в расчет такие опасения в Apple всегда подчеркивали, что считают более преспективными именно AR-решения. В них же вкладывают миллионы долларов (а некоторые, как Magic Leap — миллиарды) многочисленные стартапы. Magic Leap, которая работает над своими очками с 2012 года, собрала с инвесторов (Google, Alibaba, KPCB, Andreeseen Horowitz и др.) без малого 2 миллиарда долларов, но показала, как будет выглядеть ее гаджет, лишь в конце прошлого года. Обещан выход на рынок в 2018-м, и первые разработчики ПО под новую платформу уже получили футуристичные AR-очки. При этом, по требованию помешанного на секретности стартапа, обязаны хранить их в запертых сейфах.

Как говорит глава Magic Leap Рони Абовиц, устройство комплектуется отдельной графической картой, четырьмя встроенными микрофонами, как минимум шестью внешними камерами, а также встроенными динамиками, подобно HoloLens. Производительность очков будет сопоставима с MacBook Pro или игровым компьютером Alienware.