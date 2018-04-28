"Яндекс" при поддержке Сбербанка обещает создать (ни много ни мало) лидирующую торговую площадку. Строить ее будут на базе сервиса "Яндекс.Маркет". Точнее, судя по всему, уже строят: запуск обещают довольно скоро, в пределах нескольких месяцев. Но когда именно, не говорят. Информации вообще очень мало. Неизвестно даже как будет называться то, что прошлым летом, когда сделку только анонсировали, окрестили "русским Amazon".

В "Яндекс.Маркете" говорят, что направлений развития совместного предприятия будет три. Это рекламная площадка для ритейла и система сравнения цен (то чем "Яндекс.Маркет" был изначально и в чём вполне преуспел), это маркет-плейс (то, во что этот сервис начал превращаться еще до сделки со Сбербанком) и это трансграничная торговля. То есть под одной крышей, получается, будут и отечественные онлайн-магазины, и зарубежные. И по сегментам или масштабам тоже, говорят, никакой дискриминации не будет.

И снова никаких подробностей. Возможность появления оффлайновых магазинов "Яндекс.Маркета" не исключают. Создания монобрендовых магазинов внутри онлан-плащадки – не обещают. Удивительно, но пожалуй больше всего конкретики с финансовой стороной сделки: совместное предприятие созданное на паритетных началах, оценивается в астрономические 60 млрд рублей.

Остается заметить, что это вторая новость из области электронной торговли в России на этой неделе. Буквально за несколько часов до закрытия сделки "Яндекса" со Сбербанком, о создании свой торговой площадки объявила соцсеть "Одноклассники", принадлежащая Mail.Ru Групп.

А теперь к другим новостям. Microsoft анонсировала обновление для Windows 10. И там появятся 2 интересные функции, которые пригодятся в первую очередь для работы.

Первая называется Focus Assist. Это, пожалуй, лучшее, что могла придумать Microsoft для любителей отвлекаться от работы. Работает эта опция очень просто: она скрывает все оповещения из мессенджеров, почты и соцсетей на нужное время, что позволяет сосредоточиться, например, на дипломе.

Справедливости ради стоит сказать, что подобная функция есть и у Apple: на Mac, iPhone и iPad можно включить режим «Не беспокоить». Но он не убирает браузерные уведомления, а Microsoft обещает, что их функция сможет блокировать даже звук сообщений от веб-приложений, но сохранить уведомления о рабочих письмах.

Вторая интересная опция: таймлайн. Она работает примерно как история в браузере, то есть показывает документы, которые вы недавно открывали. Это сделано для решения проблемы пользователей, которые уверены, что работали с каким-то документом, но не помнят, где именно он лежит.

И последняя интересная функция – диктовка. Тут все просто: вы сможете набирать текст голосом. А также управлять устройствами "умного" дома через голосового помощника Microsoft Cortana. Но для нас этот момент бесполезен: Cortana пока просто не работает на русском.

Пакет обновлений выйдет в уже в этот понедельник, 30 апреля. Получат его все пользователи Windows 10.