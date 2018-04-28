Intel, в минувшем году уступившая лидерство в отрасли полупроводников Samsung, не начнет массовое производство чипов по 10-нанометровому технологическому процессу до 2019 года. Об очередной задержке компания объявила в квартальном финансовом отчете. Похоже, для Intel закон Мура окончательно перестал работать раньше, чем для её конкурентов.

Речь идёт о новом поколении процессоров под кодовым названием Cannon Lake, которые, согласно исходному плану, должны были выйти еще в 2016-м. С тех пор массовое производство по 10-нанометровому техпроцессу освоили и Samsung (ее новейшие чипы выпускаются уже по второму, усовершенствованному варианту этой технологии) и тайваньская TSMC, выпускающая процессоры для смартфонов и планшетов Apple. Не исключено, что к 2019-му Samsung успеет запустить в производство 8-нанометровые чипы.

Напомним, нанометры, о которых идет речь — это своего рода "разрешение" оборудования, производящего микрочипы, минимальное возможное расстояние между отдельными транзисторами на чипе. Чем оно меньше, тем больше транзисторов можно уместить на единицу площади чипа, тем чип, при прочих равных, будет производительнее.

Не то чтобы чипмейкер был совсем не в состоянии выпускать 10-нм компоненты: в январе этого года на CES представитель Intel объявил, что первые поставки 10-нм процессоров Cannon Lake состоялись еще в конце 2017-го. Кому именно поставили процессоры, в компании не сообщили, отказались назвать и объем произведенной партии. Судя по всему, проблемы у чипмейкера именно с массовым производством.

Зато Intel пообещала, что ее 10-нанометровые процессоры будут более совершенными, чем аналогичные изделия Samsung и TSMC: на квадратном дюйме поместится больше транзисторов. По крайней мере, на доходах задержка с внедрением новой технологии пока не сказалась. За первые три месяца 2018-го выручка Intel составила рекордные 16,1 млрд долларов, а прибыль — 4,5 миллиарда (это на 50% больше, чем за тот же период годом ранее).