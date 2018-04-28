Социальная сеть "ВКонтакте" включила в мобильных приложениях функцию голосовых и видеозвонков, защищенных технологией сквозного шифрования. Новая возможность уже доступна пользователям iOS- и Android-устройств. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech.

Чтобы сделать звонок, нужно нажать на кнопку "Позвонить" в профиле или диалоге. Шифрование типа end-to-end обеспечивает самую надежную защиту коммуникаций. "Оно проходит на устройстве пользователя, поэтому никто не может узнать содержимое разговоров, — говорят разработчики. — Передача ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможны технически".

Технология соединяет пользователей напрямую. Если такой возможности нет, "трафик передаётся через серверы ВКонтакте без технической возможности доступа к содержимому разговоров", говорят в компании. В настройках конфиденциальности можно указать, от кого принимать звонки — от всех пользователей, только друзей или отдельных контактов.

Функция зашифрованных звонков включается по цепочке. Если кто-то из друзей отмечает день рождения, его можно будет поздравить по голосовой или видеосвязи из "ВКонтакте". По окончании вызова сервис звонков появится у обоих собеседников, после чего они смогут активировать функцию у других.