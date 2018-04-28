Команда независимых экспертов, изучив работу Apple Siri, "Ассистента" Google на колонке Home и Android-смартфоне, Microsoft Cortana и Amazon Alexa, назвала лучшего помощника. По результатам сравнительного анализа Stone Temple Consulting, умнейшим помощником, как и год назад, был признан "Ассистент" Google.

Аналитики задали каждой программе по 5 тысяч вопросов различного типа, а итоговая оценка складывалась из количества и точности ответов. Расспрашивая и сравнивая ассистентов, исследователи учитывали, дала ли программа устное объяснение или запросила ответ из базы данных, такой как Knowledge Graph, черпала ли информацию из сторонних источников, включая "Википедию".

Также учитывались ошибки, когда помощники не понимали или неверно истолковывали просьбу. По результатам лучше всех проявил себя помощник Google на смартфоне, аутсайдером стала Siri: ассистентка Apple не понимала просьбу почти в два раза чаще, чем конкурент.

Другая группа исследователей, ROAST, не сравнивала "Ассистента" с другими. Эксперты задали программе Google 10 тысяч вопросов из разных областей и узнали, откуда она черпает ответы. Выяснилось, что ответ помощника далеко не всегда совпадал с результатами поисковика. Даже если ответ находился в Google, "Ассистент" мог им пренебречь и выдать информацию из другого источника.

Из исследования также можно узнать, что "Ассистент" на мобильных устройствах немного умнее, чем на Google Home. При этом наличие помощника в Android — лишь одна из особенностей смартфона, в то время как на смарт-колонках он исполняет важнейшую функцию.

Alexa продолжает играть роль догоняющей. Накануне в Amazon сообщили, что их ассистент вскоре сможет запоминать информацию по просьбе пользователя, а также начнет понимать контекст разговора. Для сравнения, у "Ассистента" эта функция появилась еще в 2016 году. Если сначала спросить его об игроке футбольного клуба, а потом попросить назвать номер, то помощник догадается, что последующие вопросы наверняка связаны с предыдущими.