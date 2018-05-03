Мессенджер Viber может быть заблокирован в России вслед за Telegram, если не предоставит в случае получения запроса от ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

"Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение". Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ

Глава ведомства сделал это заявление, отвечая на вопрос, может ли ограничение доступа коснуться Viber по аналогии с мессенджером Павла Дурова.

Роскомнадзор предпринимает меры по блокировке мессенджера Telegram с 16 апреля, однако у многих пользователей в России сервис по-прежнему работает, хотя и с перебоями. Ведомство исполняет решение суда, принятое по представлению Роскомнадзора в связи с отказом администрации Telegram предоставить Федеральной службе безопасности ключи шифрования от переписки нескольких пользователей.

Предоставлять спецслужбам при наличии санкции суда ключи шифирования сервисы, включенные в реестр организаторов распространения информации, обязывает закон. Однако ни Viber, ни WhatsApp, ни Facebook Messenger в этот реестр не включены. В ноябре 2017-го глава Роскомнадзора Александр Жаров говорил, что ведомство ведёт с мессенджерами консультации по этому вопросу, однако "пока нет острого запроса на включение их в реестр". Применение разных подходов к регулирования одинаковых сервисов чиновник не объяснил.

В случае, если бы Viber включили в реестр ОРИ, а ФСБ затем затребовала бы у администрации принадлежащего японской Rakuten сервиса ключи для расшифровки переписки, всё действительно могло бы закончиться блокировкой. Viber использует для криптографической защиты чатов сквозное (end-to-end) шифрование, при котором ключи хранятся исключительно на устройствах пользователей и недоступны, как и сама переписка, администрации.