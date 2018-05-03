Facebook планирует выйти на рынок онлайн-знакомств. Об этом со сцены на ежегодной конференции Facebook заявил сам глава компании Марк Цукерберг. По его словам в Facebook есть 200 млн человек, которые причисляют себя к одиноким, поэтому очевидно, что здесь что-то можно сделать, учитывая огромную базу персональных данных, которую соцсеть собирала не один год.

Итак имея самую полную информацию о пользователях сервис знакомств предложит кандидатов не из числа друзей. После этого заявления Цукерберга котировки компании Match Group, которая владеет и управляет онлайн-сервисами и приложениями для знакомств, в том числе и Tinder, рухнули почти на 23%.

И еще о Facebook, соцсеть разрешить пользователям удалять историю переходов вне соцсети и полностью отказываться от сбора таких данных. Подробности – в программе Вести.net.