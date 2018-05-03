Компания LG представила в среду в Нью-Йорке свой новый флагманский смартфон — LG G7 ThinQ. Аппарат обладает всеми атрибутами топового телефона середины 2018 года: самый мощный процессор Qualcomm, "высокий" сверхчеткий экран, двойная камера, маркий "зеркальный" корпус и — куда же без него! — "вырез" в верхней части экрана. Про "искусственный интеллект" маркетологи корейской компании тоже, разумеется, не забыли.

LG G7 ThinQ: дизайн

В этом году флагманского смартфона LG пришлось ждать дольше, чем обычно — ожидавшийся дебют на MWC в конце февраля отложили, якобы из-за требования руководства компании "всё переделать". Тем большим разочарованием было в итоге увидеть смартфон, вобравший в себя все удачные и некоторые не очень удачные решения конкурентов, но при этом не предлагающий ничего по-настоящему оригинального.

Формой задней панели LG G7 (можно каждый раз не сопровождать название модели маркетинговым заклинанием, напоминающим thank you, произнесённое плоховато знающим английский корейцем?) напоминает прошлогоднего предшественника, G6, только окрас более "зеркальный". По габаритам аппарат довольно изящный: 153,2 x 71,9 x 7,9 мм, вес — 162 грамма. При этом рама теперь более округлых форм и у некоторых версий сделана из отполированного до блеска металла.

Закрась название модели и логотип LG сзади — и идентифицировать производителя "на глаз" будет невозможно. А закрасить хочется: из-за того, что вспышка и датчики камеры вынесены за пределы выступа с двумя объективами, а датчик отпечатков пальцев окружен блестящим кольцом, дизайн и без надписей выглядит "шумным".

Вырез в верхней части 6,1-дюймового экрана (IPS LCD матрица разрешения 3120 x 1440 с яркостью до 1000 нит, 100% охват цветового пространства DCI-P3) даже формой изгибов повторяет этот же элемент iPhone X, разве что размерами чуть поменьше. Кнопка включения теперь размещена как у всех, на ребре корпуса, при этом с противоположной стороны появилась кнопка для вызова Google Assistant, расположением и словно назло пользователю лимитированной функциональностью (можно отключить, нельзя назначить другую функцию) напоминающая клавишу Bixby со смартфонов известного корейского конкурента.

Есть и позитив: разъем для наушников никуда не исчез, сохранил флагман LG и способность пережить погружение в воду (стандарт IP 68, до получаса на глубине до метра). А "чёлку" можно спрятать, сделав её фон черным — аналогичную возможность тем, кто не хочет издалека походить на владельца iPhone X, предложила в своих свежих флагманах и китайская Huawei.

LG G7 ThinQ: характеристики и камеры

Электронной начинкой G7 в базовой версии одарён достаточно сдержанно: да, процессор флагманский, Qualcomm Snapdragon 845, но подобные объемы оперативной и встроенной памяти — 4 ГБ и 64 ГБ, соответственно — можно встретить уже во многих китайских смартфонах-середнячках. Правда, есть возможность установить карту памяти microSD или приобрести более дорогую версию G7+ с объемами 6 и 128 ГБ, соответственно. Сильнее смущает относительно скромный по меркам Android-флагманов объем аккумулятора: 3000 мА*ч, зато поддерживается не только быстрая, но и беспроводная зарядка.

Выдающейся отличительной LG G7 остался унаследованный от предшественников высококачественный цифро-аналоговый преобразователь, обеспечивающий при использовании качественных проводных наушников и музыкальных файлов высокого разрешения непревзойденное качество звучания. Встроенный динамик стал мощнее благодаря встроенному в корпус резонатору и получил соответствующее новому уровню громкости (на 39% громче G6, не поленились подсчитать в LG) название: Boombox speaker.

Камера LG G7 осталась сдвоенной, вспомогательный объектив по-прежнему сверхширокоугольный, но вот разрешение сенсора за ним сравнялось с основным, теперь это 16 мегапикселей. Камера также получила "искусственный интеллект". Под этим подразумевается способность распознавать примерно полтора десятка разных сюжетов (закат, еда, портрет, котики-собачки и т.п.) и автоматически применять максимизирующие качество и выразительность снимка настройки. "ИИ" даже порекомендует фильтры вроде инстаграмовских (ими кто-то ещё пользуется?). Фронтальная камера 8-мегапиксельная, при этом и при съемке на неё, и при использовании тыловой камеры доступен эффект размытого заднего фона при портретной съемке.

LG G7 ThinQ: цвета, цена, дата начала продаж

LG G7 ThinQ работает на Android 8.0 Oreo и будет выпускаться в чёрном, сером, синем и малиновом цветах. Стоимость новинки, а также даты её появления в продаже на различных рынках в компании пока не уточнили. В России смартфон, вероятнее всего, стоит ждать к концу мая — началу июня.