Обновленная линейка смартфонов Apple, которую официально представят этой осенью, будет комплектоваться новым адаптером питания USB-C мощностью 18 Вт, а также кабелем USB-C на Lightning. Как сообщает MacRumors, зарядное устройство позволит восполнить запас батареи "айфона" с нуля до 50% примерно за полчаса.

До 80% аппарат зарядится за час. Кроме того, при помощи комплектного провода смартфоны можно будет подключать к ноутбукам MacBook, которые уже давно перешли на USB-C.

Возможностью быстрой зарядки уже обладают модели iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X и планшеты iPad Pro, однако для этого им требуется фирменный (цена в США — от $49) либо сторонний (не менее $15) адаптер питания USB-C для "макбука", а также кабель Lightning на USB-C cable (еще $25).

Функция "ускоренной" зарядки давно включена в Android-смартфоны среднего и флагманского уровня. При этом их владельцам не нужно приобретать дополнительные аксессуары.

Три новых "айфона" ожидаются в сентябре—октябре. Одно из устройств будет прямым "наследником" iPhone X — корпус тех же размеров, OLED-экран и обновленная электронная начинка. Второе получит увеличенные экран (6,5 дюйма) и корпус, а технологически будет идентично первому. Третий гаджет станет удешевленной (в частности, за счет использования ЖК-экрана вместо дорогостоящего OLED) версией iPhone X, вероятно, с чуть более просторным экраном — на 6,1 дюйма.