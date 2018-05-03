Платежный сервис Google Pay, запустившийся в феврале, стал доступен в настольных браузерах и на мобильной платформе iOS. Как сообщили в компании, кнопка Buy with G Pay ("Купить с G Pay") для совершения платежа начала появляться в Chrome, Safari и Firefox, "вне зависимости от устройства".

Google Pay — это новый платежный сервис, объединяющий в себе возможности мобильного кошелька Google Wallet и платежной функции Android Pay. Унифицированная служба сохраняет информацию о платежах в аккаунте Google, что делает её доступной в других продуктах поисковика: в браузере Chrome при покупках в онлайне, внутри Android-приложений и обычных магазинах при оплате смартфоном.

В России Google Pay начал работу в феврале. На Android поисковик выпустил отдельное приложение, в то время как iOS-устройства получили временную замену Wallet ("Кошелька") — Google Pay Send. Теперь же все функции Google Pay объединены в одном сервисе.

В Google уверяют, что вся платежная информация пользователя надежно защищена: продавцу передаются не реквизиты карты, а номер номер виртуального счета. Карта, добавленная на одной платформе (например Android), посредством аккаунта Google синхронизируется с другими устройствами, включая "айфоны".