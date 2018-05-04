Интернет-магазин Amazon занялся разработкой виртуальных примерочных, которые помогут покупателям заказать правильный размер одежды или подобрать прикид, который наилучшим образом подходит к форме их тела. Показав человеку, как на нем будет сидеть та или иная вещь, компания надеется нарастить объемы продаж и снизить число возвратов.

В Amazon изучают, как может меняться форма человеческого тела. По информации источников The Wall Street Journal, для этого компания приглашает в нью-йоркский офис энтузиастов, которые проходят опрос и процедуру 3D-сканирования. По словам одного из участников, Amazon интересует, как сильно менялся их вес и физическая форма за прошлый год, и есть ли у них планы похудеть. Тех, кто прошел отбор, будут сканировать по 30 минут в день на протяжении двух недель.

Виртуальными примерочными занимается новый отдел Amazon, образованный после покупки стартапа Body Labs в октябре. Эта компания разработала технологию, которая захватывает человека с нескольких ракурсов и создает реалистичную 3D-модель его тела, на которое накладывается виртуальная одежда. Сумму сделки оценивают в $70–100 миллионов.

Наработки Body Labs могут применяться в играх и приложениях дополненной реальности. Например, клиентам онлайн-магазина Amazon могут быть предложены электронные "зеркала", а сотрудникам индустрии моды — возможность сразу увидеть на человеке новый дизайн.

Прошлой весной компания представила смарт-камеру Echo Look, которая оценивает внешний вид пользователя и дает подсказки, какому наряду следует отдать предпочтение. Функция Style Check, задействующая алгоритмы машинного обучения, учитывает современные тенденции моды, цвет одежды и ее стиль.

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Если пользователь никак не может решить, какой наряд смотрится лучше, он может сделать две фотографии, после чего Echo Look отобразит оценку на экране смартфона. Помимо искусственного интеллекта, участие в оценках принимают и профессиональные стилисты. В США камера продается за $200.

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