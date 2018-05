Социальная сеть Twitter уведомила большинство пользователей о том, что им стоит подумать о смене пароля от аккаунта. Представители сервиса объяснили, что из-за программной ошибки пароли в незашифрованном виде записывались во внутренний лог-файл.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ