В "Яндекс.Навигаторе" появился голосовой помощник "Алиса". Как заявляют в компании система голосового управления навигатором полностью обновилась. Раньше приложение понимало только ограниченное количество заложенных в него команд.

С "Алисой" как уверяют в "Яндексе" можно беседовать как с обычным человеком. Голосовой помощник переспросит адрес если не поймет его или не расслышит, а в ответ на просьбу оставить на карте сообщение уточнит, что именно нужно рассказать другим водителям. Вместе с "Алисой" в навигаторе появились новые функции, например у помощника можно спросить, надолго ли пробка.

А теперь к другим новостям. Компания Cambridge Analytica начала процедуру банкротства после скандала с Facebook. Напомню, что еще в прошлом году ряд британских и американских СМИ сообщили, что аналитическая компания собирала данные пользователей Facebook, чтобы использовать их в политической рекламе. Подробности – в программе Вести.net.