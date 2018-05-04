Компания Samsung анонсировала Galaxy A6 и A6+: два новых смартфона, задача которых — за счёт популярного бренда составить конкуренцию продукции китайских производителей, активно внедряющих "высокие" экраны, сдвоенные камеры и металлические корпуса в аппараты заметно дешевле 20 000 рублей. При этом корейские новинки, не выделяясь продвинутыми характеристиками, стоят ощутимо дороже.

Samsung Galaxy A6+ (2018). Обратите внимания на два отдельных лотка на левом ребре — один предназначен для microSD, второй — для SIM-карт.

Привлечь внимание потребителей к новым моделям должны, прежде всего, по последней моде вытянутые в высоту экраны с соотношением сторон 18,5:9, как у флагманов S-серии (читайте по этой ссылке наш обзор Samsung Galaxy S9+) и новинок серии A со стеклянными задними панелями (вот наш обзор Galaxy A8). При этом экраны не изогнутые, плоские, а корпуса у "шестёрок" полностью металлические — так не только дешевле, но и практичнее. Металл матовый, трех цветов на выбор — черный, синий и золотистый.

Samsung Galaxy A6 (2018)​. Интересно, что, судя по дате на рендере — 25 февраля — изначально анонс устройств планировался гораздо раньше

Младшая модель, Galaxy A6 (2018) вообще весьма компактная, даже тоньше Galaxy S9 (7,7 мм против 8,5) и лишь немного шире его: 70,8 мм против 68,7 мм. 5,6-дюймовый Super AMOLED экран немного меньше по диагонали, но вот разрешение низкое — 1480х720. У старшей модели 6-дюймовый Super AMOLED дисплей FullHD+ (2220x1080), и габариты посолиднее: 160,2 x 75,7 x 7,9 мм. A6+ получил также функцию "всегда включенный экран" для отображения на выключенном дисплее времени и другой информации.

Устройства различаются процессорами: в младшую модель установлена система-на-чипе собственного производства Samsung, Exynos 7870 Octa с восемью ядрами ARM Cortex-A53 на 1,6 ГГц и графикой Mali-T830 MP1. Для старшей использовали один из чипов Qualcomm начального уровня, Snapdragon 450 (переиздание Snapdragon 625 c практически идентичными спецификациями). У него те же, что и у Exynos 7870, ядра в количестве восьми штук, но работают они на чуть более высокой — 1,8 ГГц — частоте и дополнены графическим чипом Adreno 506.

Оперативной памяти у обоих смартфонов 3 ГБ, встроенной — 32 ГБ, при этом младшая модель умеет работать с microSD до 256 ГБ, а старшая — до 400. На аккумуляторах в Galaxy A6 и A6+ экономить не стали: емкость 3000 мА*ч и 3500 мА*ч, соответственно — в точности как у флагманских Galaxy S9 и S9+. А вот защиты от воды и пыли у первых металлических аппаратов Samsung с "высокими" экранами, увы, нет.

Основные камеры у Samsung Galaxy A6 и A6+ 16-мегапиксельные с апертурой f/1.7. У "плюса" есть второй вспомогательный 5-мегапиксельный модуль, обеспечивающий функцию "Живой фокус" — настраиваемый, в том числе уже после того как сделан снимок, эффект размытия заднего фона при портретной или предметной съемке. Фронтальная камера у A6 16-мегапиксельная, у A6+ — 24-мегапиксельная, при этом обе они дополнены LED-вспышкой. Программное обеспечение умеет имитировать размытый задний фон на селфи.

В Samsung пока ограничились сообщением, что продажи новых моделей на территории России, Европы, Азии и Латинской Америки начнутся в мае этого года. Ни дату начала продаж, ни — самое важное! — цену в России пока не называют. Учитывая, как в корейской компании подходят к ценообразованию, аппараты наверняка будут стоить гораздо дороже аналогов от других производителей с похожими характеристиками. В Германии за младшую модель хотят 309 евро (23 375 р. по текущему курсу — это в 2018-м году за смартфон с HD-экраном и архитектурой процессорных ядер из 2012-го!), за старшую — 369 евро (28 000 р.)

Для сравнения, за 28 000 рублей (данные Яндекс.Маркета) можно купить позапрошлогодний флагманский Galaxy S7, камера и процессор которого точно дадут фору бюджетным новинкам, если нужен именно высокий экран — то в эту сумму уместится и прошлогодний флагман LG, G6 (кстати, водозащищённый), и Honor 9 или P10 от Huawei, и стремительно подешевевший Sony Xperia XZ1. Столько же стоят и некоторые среднебюджетные новинки, не уступающие новым "самсунгам" в плане дизайна, но превосходящие по характеристикам — та же Nokia 7 Plus на чистой версии Android 8.0.