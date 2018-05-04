Вышедшее в понедельник крупное обновление операционной системы Windows 10 оказалось несовместимым с некоторыми популярными приложениями. В Microsoft признают, что April 2018 Update вызывает сбои браузера Chrome, а также приводит к некорректной работе функции вызова голосовой помощницы "Hey Cortana".

Судя по жалобам пользователей, на компьютерах с новейшей версией Windows 10 браузер Google и Cortana могут надолго зависнуть и даже вовсе "вылететь". Разработчик надеется успеть выпустить исправление ко следующему вторнику, 8 мая. Пока же пользователям предлагаются два варианта временного решения проблемы.

1. Если программа зависла на ПК, можно попробовать одновременно нажать на кнопку с логотипом Windows + Ctrl + Shift + B. Если вы пользуетесь планшетом, одновременно нажмите клавиши увеличения и уменьшения громкости звука, трижды в течение в двух секунд. Если Windows 10 среагирует на команду, раздастся короткий звуковой сигнал, после чего экран устройства обновится.

2. Владельцам Windows-ноутбуков будет достаточно просто закрыть и открыть крышку.

Несовместимость крупного апдейта Microsoft с самыми распространенными программами, и даже её собственной, выглядит по крайней мере странно. Как отмечает The Verge, тестировать обновления Windows 10 помогают более десяти миллионов пользователей.

"Апрельский" апдейт ОС вышел 30 апреля. Он стал доступен на 700 миллионах устройств. Обновление привносит турборежим High-Performance, который заставит компьютер работать на полную мощь, возможность упрощенного подключения Bluetooth-устройств, отполированный "текучий" дизайн, функцию Nearby Share для быстрого обмена файлами и Timeline — фактически улучшенную альтернативу экрану со списком недавно открытых программ.