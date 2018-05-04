У некоторых пользователей Instagram появилась новая функция, позволяющая им привязать к аккаунту кредитную или дебетовую карту, настроить PIN-код и совершать покупки внутри "визуальной" соцсети, не покидая приложения. Пока способом пользователи могут бронировать столики в ресторанах и парикмахерских.

Представители компании подтвердили нововведение, уточнив, что пока оно доступно "ограниченному кругу партнеров". Позднее будет включена поддержка прямых платежей — например, можно будет оплачивать билеты в кино, не выходя из Instagram.

Компания еще в марте 2017-го заявляла о намерении "позднее в этом году предоставить возможность забронировать услугу у бренда напрямую из профиля". Однако функцию совершения прямых платежей Instagram никогда не упоминала.

Иллюстративный характер самой Instagram и присутствие множества брендов может подтолкнуть пользователей к совершению импульсивных покупок. При этом даже если "дочка" Facebook не будет получать комиссии за платежи, она сможет извлечь выгоду из того, что бренды увеличат рекламные бюджеты.

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Скорее всего, новая функция будет работать вместе с Shoppable Tags. Появившиеся в 2016 году "торговые теги" позволяют магазинам отмечать на снимках свои товары, а пользователям — покупать их в один тап.

#Facebook/Фейсбук #интернет-магазин #Instagram/Инстаграм