Будущее Microsoft — не Windows и даже не персональные компьютеры. Фирма из Редмонда делает окончательную ставку на "облака" и элементы искусственного интеллекта, в устройствах любого вида и производителя. Как было объявлено на конференции для разработчиков Build, система распознавания изображений и речи, работающая в "облаке" Azure, теперь доступна прямо на устройстве, без подключения к Сети.

Партнерами этого анонса стали крупный производитель электроники для мобильных систем Qualcomm и глобальный лидер в производстве квадрокоптеров DJI. На примере китайских дронов показали, о чем идет речь. Патрулирующий промышленный объект мультикоптер не обязательно должен пересылать видео в "облако" или какую-то большую вычислительную систему. Нейросеть работает прямо на процессоре дрона и способна самостоятельно обнаруживать неполадки и повреждения индустриальных систем, а по Сети — отдавать только сообщения о проблеме.

Также было объявлено о возрождении проекта Kinect, который был торжественно похоронен полгода назад. Теперь набор камер, изначально создававшихся для контроллера к игровой приставке Xbox, возрождается для применения в бизнесе — в первую очередь для дронов и других роботов, нуждающихся в зрении. Подробности — в программе Вести.net.