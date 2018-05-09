На конференции для разработчиков Google I/O было объявлено о выходе предварительной версии нового Android. Бета-версия — Android P Developer Preview — открыта для свободного скачивания с сайта компании. Установить её можно не только на "гуглофоны" Pixel, но и на некоторые модели Nokia, Vivo, OnePlus, Xiaomi, Sony, а также Essential и Oppo.

В отличие от прошлогодней Android Oreo, Android P полна изменений как снаружи, так и внутри. Пользователей обновления будет встречать новая информационная панель, показывающая, когда, как часто и как долго запускались те или иные приложения. Появится возможность ограничить время использования программ: например, на Instagram можно будет установить получасовой лимит в сутки, после чего его иконка станет черно-белой.

У iPhone X новый Android позаимствует жестовый интерфейс для переключения между приложениями. "Домой", "Назад" и кнопка для входа в режим многозадачности исчезнут: их место займет одна пилюлеобразная клавиша в центре экрана. Если сделать по ней свайп снизу вверх, откроется список недавно запущенных программ, при повторе — отобразится список предлагаемых приложений. Тапом можно в любой момент вернуться к домашнему экрану.

Кнопка для возврата назад появится, если пользователь находится внутри приложения. Свайпы влево и вправо используются для переключения между программами — в точности как на iPhone X.

Уведомлениями можно будет управлять прямо из ниспадающей шторки, пишет The Verge. Если нажать на новую кнопку Manage notifications, можно будет просмотреть, как давно приходили оповещения, а также узнать, какие программы присылают пуши чаще других.

Релиз финальной версии Android P запланирован на осень.