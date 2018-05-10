Из-за экспортных санкций, наложенных властями США на ZTE, одна из крупнейших коммуникационных Китая приостановила операционную деятельность. Продажа товаров на сторонних площадках прекращена, а из официального интернет-магазина ZTE удалены все позиции.

В заявлении фирмы сказано, что была вынуждена "остановить основную операционную деятельность". В то же время ZTE "сохраняет достаточный объем денежных средств и четко привержена выполнению коммерческих обязательств".

Несмотря на то что пока у ZTE достаточно денег, чтобы оставаться на плаву, американские санкции ставят под реальную угрозу будущее всей компании. Помимо смартфонов, холдинг поставляет телекоммуникационные системы, а также оборудование операторам связи.

В январе ZTE была оштрафована властями США на $1,2 миллиарда из-за нарушения условий санкционного режима в отношении Ирана и КНДР. Фирма была признана виновной в том, что она продавала этим государствам оборудование, в котором были задействованы американские комплектующие.

В минторга США говорилось, что ZTE больше "никоим образом не может участвовать ни в каких сделках с товаром, программным обеспечением и технологией… которые экспортируются или подлежат экспорту из США". В результате китайцы утратили право в течение семи лет закупать процессоры Qualcomm и Intel, оптические элементы Acacia Communications и Lumentum Holdings, звуковые системы Dolby и другие комплектующие у американских фирм.