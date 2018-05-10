На конференции Google I/O поисковик рассказал о последних достижениях в сфере искусственного интеллекта и показал новые функции Android. "Ассистент" стал настолько умным, что способен самостоятельно инициировать разговор с людьми — например, вызвать врача или позвонить и забронировать столик в ресторане, если у заведения нет возможности оформить заказ в режиме онлайн.

При этом во время показа технологии компания заверила, что улучшенный "Ассистент" справится даже с нестандартными ответами. Демонстрация новых возможностей помощника выглядела впечатляюще, но когда они будут воплощены в реальном продукте, непонтяно.

Еще одна новая функция, в основу которой лег искусственный интеллект, — предложения. Почтовый клиент Gmail сможет достраивать окончания фраз за человека, а сама Android — предлагать программы, которые могут быть полезны в данный момент. Или действия с фотографиями — например, "операционка" сможет догадаться, когда нужно распознать изображение или сделать из черно-белого снимка цветной.

Отдельная тема — AR-навигация. Она поможет тем, кто выходил из метро и не мог понять, на какой стороне дороги он стоит. Теперь достаточно расположить Android-смартфон перед собой, и он подскажет, в какую сторону на карте вы смотрите. Нечто подобное, кстати, уже реализовано в "Яндекс.Картах". Подробности — в программе Вести.net.