Компания Apple готовит к релизу собственную кредитную карту. По информации The Wall Street Journal, "пластик" будет выпущен в партнерстве с американским инвестбанком Goldman Sachs, а на его лицевой стороне разместится логотип платежной функции Apple Pay.

Как сообщает газета, владельцы кредитки Apple смогут оформлять кредиты на покупку i-устройств в розничных магазинах компании. Не исключен и вариант, что пользователям будут выдавать займы и на приобретение других товаров.

Ранее Apple сотрудничала с банком Barclays. Вместе с британской финансовой организацией компания Тима Кука предлагала карту с беспроцентным кредитом на i-гаджеты и бонусами Apple Rewards.

После спада на рынке торговли ценными бумагами, последовавшего за финансовым кризисом 2008 года, Goldman Sachs намерена развиваться на сфере розничного кредитования. Несколько месяцев назад фирма приобрела стартап Final, предлагавшие одноразовые номера кредиток, открытые только одному продавцу. После транзакции номер формируется заново, что позволяет обезопасить данные клиента.

Для Apple новый проект поспособствует увеличению использования Apple Pay в массах. Однако как именно карта будет работать, и какие бонусы предложат пользователям, пока неизвестно.

По данным WSJ, новая кредитка Apple увидит свет в начале следующего года.