Финская компания HMD Global, владеющая правами на выпуск смартфонов под брендом Nokia, скоро покажет новый флагманский смартфон — Nokia X (Nokia X6). Судя по многочисленным фотографиям, аппарат окажется первым в истории Nokia устройством, обладающим "козырьком" в верхней части экрана, — как у iPhone X.

Как следует из документа, опубликованного на сайте китайского сертификационного агентства TENAA, Nokia X оснастят процессором, тактовая частота которого совпадает со Snapdragon 636. Вероятно, смартфон станет чем-то средним между Nokia 6 (2018 года выпуска — с более слабым Snapdragon 630) и Nokia 7 plus (Snapdragon 660).

Nokia X будет доступен в нескольких вариациях, сообщает GSMArena. Покупателям предложат модели с объемом оперативной памяти на 3, 4 либо 6 гигабайт. Емкость внутреннего накопителя — 32 или 64 ГБ. Диагональ экрана составит 5,8 дюйма, соотношение сторон — 19:9, разрешение — 2280x1080 пикселей. По габаритам гаджет будет близок к Nokia 6 (2018): 147,2x71x8 миллиметров.

Смартфон оснастят двумя камерами, причем обе — основная и фронтальная — будут 16-мегапиксельными. Емкость несъемной батареи — 3000 мА*ч. В США Nokia X будут продавать за $250.



Презентация новинки намечена на следующую среду, 16 мая.