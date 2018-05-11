Второй по величине производитель смартфонов в Китае, телеком-гигант ZTE, похоже, закрывается. Официально объявлено о прекращении "основной операционной деятельности", ну а само существование компании под вопросом. Причина — санкции со стороны США. Производителя обвинили в перепродаже американских технологий Ирану и Северной Корее.

В прошлом году ZTE признала вину и заплатила почти $900 миллионов штрафа. Однако Вашингтон вновь обвинил ZTE — в этот раз уже в том, что фирма продолжала предоставлять ложные сведения правительству США.

Если китайцы смогут найти альтернативного поставщика процессоров — место американской Qualcomm может занять тайваньская MediaTek — то с операционкой сложнее. Android является открытой ОС, но главная её ценность — это сервисы Google, в том числе магазин приложений. Доступа к ним и может лишиться ZTE.

Между тем сама Android разрастается. На конференции Google I/O была показана операционная система для интернета вещей Android Things, причем это не первая попытка поисковика выйти на рынок "умного" дома. Еще семь лет назад был анонсирован некий Android@Home, быстро сошедший с дистанции. На этот раз ставка на то, что Google раздает специальную систему, которая будет обновляться централизованно. То есть производитель "умных" ламп, термостатов или дверных замков саму систему менять не сможет. Подробности — в программе Вести.net.